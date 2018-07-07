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Petrol arama ruhsat başvurusu

FİNANS HABERLERİ  | 07.07.2018 10:29 | Son Güncelleme

Petrol arama ruhsat başvurusu

Gazelle Energy, iki sahada petrol aramak için ruhsat başvurusunda bulundu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Gazellle Energy yalnızca pafta numarası belirtilen iki sahada petrol arama ruhsatı almak için başvurdu.

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Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Gazelle Energy petrol arama ruhsat başvurusu resmi gazete

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