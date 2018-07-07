Petrol arama ruhsat başvurusu

Gazelle Energy, iki sahada petrol aramak için ruhsat başvurusunda bulundu.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Gazellle Energy yalnızca pafta numarası belirtilen iki sahada petrol arama ruhsatı almak için başvurdu.
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