FİNANS

Petrol arama ruhsatı kararları

FİNANS HABERLERİ  | 03.07.2018 09:22 | Son Güncelleme

Petrol arama ruhsatı kararları

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na (TPAO) 4 saha için petrol arama ruhsatı verildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Diyarbakır'da 2, Şırnak'ta 1 ve Kırklareli ile Tekirdağ sınırları içerisinde kalan 1 sahada petrol aramak için söz konusu şirkete 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı verildi. Yüzölçümleri 14 bin 510 ile 30 bin 400 hektar arasında değişen sahalar için TPAO, 5 Aralık 2017 ile 2 Mart 2018 tarihleri arasında başvuru yapmıştı.

Ayrıca Genel Müdürlük, Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama AŞ'nin 13 Haziran 2018 tarihinde 4 farklı sahada petrol arama ruhsatı almak için başvuru yaptığını duyurdu. Söz konusu ilanda başvuru yapılan sahaların yalnızca pafta numaraları yer aldı.

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