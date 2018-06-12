FİNANS

Petrol arama ve işletme ruhsatı tahsisi

FİNANS HABERLERİ  | 12.06.2018 08:45 | Son Güncelleme

Petrol arama ve işletme ruhsatı tahsisi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce, 1 şirkete petrol arama 1 şirkete ise petrol işletme ruhsatı verildi.

Konuya ilişkin ilanlar Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Aksaray'da bulunan 15 bin 177 hektarlık bir saha için Era Enerji, Enerji Servis Hizmetleri ve Petrol Ticaret Limited Şirketi'ne petrol arama ruhsatı, Diyarbakır'ın Merkez ve Bismil ilçelerinin sınırları içerisindeki 15 bin 256 hektarlık bir saha içinse TransAtlantic Exploration Mediterranean şirketi petrol işletme ruhsatı aldı.

Genel Müdürlükçe verilen ruhsatların süresi 5 yıl olarak belirlenirken, TransAtlantic Exploration Mediterranean şirketinin daha sonra talep etmesi ve taahhütleri doğrultusunda sahada yapacağı üretim ve geliştirme faaliyetlerine göre, ilgili kanunda işletme ruhsatı için öngörülen 20 yıllık sürenin kalan kısmının kullandırılmasına da karar verildi.

PARTNERMustafa Sandal söyledi Paris Hilton coştu!Mustafa Sandal söyledi Paris Hilton coştu!
Bakan Ağbal: Türkiye ekonomisi dünyanın ilk 10 ekonomisinden biri olacakBakan Ağbal: Türkiye ekonomisi dünyanın ilk 10 ekonomisinden biri olacak
Akbank’a EMEA Finance’den 10 ödül birdenAkbank’a EMEA Finance’den 10 ödül birden
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı' Petrol Arama Lisansı Petrol İşleri Genel Müdürlüğü petrol işletme ruhsatı resmi gazete

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran erken seçimi sonuçları için bir garip anket! Oylara operasyon yapıldı

24 Haziran erken seçimi sonuçları için bir garip anket! Oylara operasyon yapıldı

24 Haziran seçimleri son anket sonucu! 'Kürt seçmen Erdoğan'ı destekliyor' dedi oy oranlarını açıkladı

24 Haziran seçimleri son anket sonucu! 'Kürt seçmen Erdoğan'ı destekliyor' dedi oy oranlarını açıkladı

Çatısında elektrik üretene vergi istisnası

Çatısında elektrik üretene vergi istisnası

Son dakika... Dolar yeni güne nasıl başladı?

Son dakika... Dolar yeni güne nasıl başladı?

İşte bu yılın en çok satan telefonları!

İşte bu yılın en çok satan telefonları!

İstanbul'da üniversite sınav gününde toplu taşıma bedava olacak

İstanbul'da üniversite sınav gününde toplu taşıma bedava olacak

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Diğer Haberler
Bakan Ağbal: Türkiye ekonomisi dünyanın ilk 10 ekonomisinden biri olacak

Bakan Ağbal: Türkiye ekonomisi dünyanın ilk 10 ekonomisinden biri olacak

Akbank’a EMEA Finance’den 10 ödül birden

Akbank’a EMEA Finance’den 10 ödül birden

'Büyümenin sanayi üretimi kaynaklı gerçekleşmesi sevindirici'

'Büyümenin sanayi üretimi kaynaklı gerçekleşmesi sevindirici'

BİSAM: Açlık sınırı günlük 56.21, aylık 1,686 lira oldu

BİSAM: Açlık sınırı günlük 56.21, aylık 1,686 lira oldu

Bakan Elvan: Türkiye ekonomisi, güçlü adımlarla yoluna devam ediyor

Bakan Elvan: Türkiye ekonomisi, güçlü adımlarla yoluna devam ediyor

Prof. Dr. Emre Alkin: Türkiye’nin büyüme sorunu yok, katma değer sorunu var

Prof. Dr. Emre Alkin: Türkiye’nin büyüme sorunu yok, katma değer sorunu var

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.