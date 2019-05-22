Petrol devlerinin karı ilk çeyrekte azaldı

ÖVÜNÇ KUTLU - Dünyanın en büyük halka açık 12 petrol firmasının bu yılın ilk çeyreğindeki toplam net karı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,4 gerileyerek 23,6 milyar dolara düştü.

AA muhabirinin 12 petrol firmasının bilançolarından derlediği verilere göre, bu yılın ocak-mart döneminde Amerikalı ExxonMobil, Chevron, ConocoPhillips, Halliburton, Schlumberger, Baker Hughes ile Hollandalı Royal Dutch Shell, İngiliz BP, Fransız Total, İtalyan Eni, Rus Rosneft ve Norveçli Equinor'un toplam geliri yüzde 4,6 azalışla 393,5 milyar dolara geriledi. Geçen yılın ilk çeyreğinde bu rakam 412,6 milyar dolar olarak kayıtlara geçmişti.

Söz konusu şirketlerin toplam net karı da bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,4 azalışla 23,6 milyar dolara geriledi. Bu firmalar geçen yılın ilk çeyreğinde toplam 24,7 milyar dolar net kar elde etmişti.

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Petrol devleri arasında bu yılın ilk çeyreğinde en fazla net kar elde eden şirket, 6 milyar dolarla Royal Dutch Shell oldu. Bu firmayı, 3,11 milyar dolarla Total ve 2,65 milyar dolarla Chevron izledi.