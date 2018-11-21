FİNANS

"Petrol fiyatları 35 dolara düşebilir"

FİNANS HABERLERİ  | 21.11.2018 16:29 | Son Güncelleme

Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina: - "Risk senaryosuna göre, petrol fiyatları (2019'da) varil başına 35 dolara düşebilir. Bu kesin bir öngörü değil ancak böyle bir olumsuz gelişmenin ardından hangi durumda olacağımızı anlamamız gerekiyor" - "Bunun gerçekleşmesi halinde, yaptırımların da etkisiyle Rus ekonomisi 2019'da resesyona girer" - "Petrol fiyatlarının 2019'da varil başına 55 dolar seviyesine düşmesini en olası senaryo olarak değerlendiriyoruz" - "Bu durumda Rus ekonomisinin büyüme oranı 2019'da yüzde 1,1 ila 1,7 seviyesine geriler"

Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, risk senaryosuna göre 2019'da petrol fiyatlarının varil başına 35 dolara kadar düşebileceğini belirterek, "Bunun gerçekleşmesi halinde, yaptırımların da etkisiyle Rus ekonomisi 2019'da resesyona girer." dedi.

Nabiullina, Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'da yaptığı konuşmada, Rus ekonomisine ilişkin hazırlanan farklı tahmin senaryolarını açıkladı.

Petrol fiyatlarının 2019'da varil başına 55 dolar seviyesine düşmesini, en olası senaryo olarak değerlendirdiklerini aktaran Nabiullina, "Bu durumda Rus ekonomisinin büyüme oranı 2019'da yüzde 1,1 ila 1,7 seviyesine geriler." diye konuştu.

Nabiullina, petrolde fiyatın varil başına 75 dolar bandında kalmasına yönelik tahminleri de değerlendirdiklerini dile getirerek, "Petrol fiyatlarının görece yüksek seyretmesi bütçeyi rahatlatırken, ekonomik büyüme hızını 2019'da yüzde 1,5 ila 2 düzeyine çıkartacaktır." ifadesini kullandı.

Değerlendirilen risk senaryosunda ise 2019'da petrol fiyatlarının varil başına 35 dolara kadar düşebileceğine dikkati çeken Nabiullina, "Risk senaryosuna göre, petrol fiyatları 35 dolara düşebilir. Bu kesin bir öngörü değil ancak böyle olumsuz bir gelişmenin ardından hangi durumda olacağımızı anlamamız gerekiyor. Bunun gerçekleşmesi halinde, yaptırımların da etkisiyle Rus ekonomisi 2019’da resesyona girer." şeklinde konuştu.

Nabiullina, ülkede enflasyon risklerinin ise devam ettiğine işaret ederek, politika faizinde gelecek yılın sonuna doğru düşüş olabileceğini kaydetti.

Rusya Merkez Bankası Araştırma ve Tahmin Dairesi Direktörü Aleksandr Morozov da dün yaptığı açıklamada, ülke ekonomisine yönelik dış şokların etkisini hafifletebilmek için gerekli enstrümanlara sahip olduklarını belirtmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Nabiullina petrol rusya Rusya Merkez Bankası

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