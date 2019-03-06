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Petrol fiyatları ABD stoklarında artışla düştü.

FİNANS HABERLERİ  | 06.03.2019 11:26 | Son Güncelleme

Petrol fiyatları, Amerikan Petrol Enstitüsü (American Petroleum Institute - API) verilerinin, ABD petrol stoklarının 7.3 varil artışla 451.5 milyon varile ulaştığını göstermesiyle düştü.

Mahmut Can Emir / İstanbul, 6 Mart (DHA) - Petrol fiyatları, Amerikan Petrol Enstitüsü (American Petroleum Institute - API) verilerinin, ABD petrol stoklarının 7.3 varil artışla 451.5 milyon varile ulaştığını göstermesiyle düştü.
ABD petrol üreticileri Chevron Corp ve Exxon Mobil Permian Havzası petrol yatağı öngörülerinini güncelleyerek, ABD kaya petrolü üretiminde artış tahmin ettiler.
Yatırımcılar ayrıca ABD Enerji Bakanlığı'na bağlı Enerji Bilgi Yönetimi’nin (EIA) açıklayacağı petrol stokları verilierini bekliyorlar.
Gelişmelerin etkisiyle, Mayıs ayı teslimatları için, Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 0.59 düşüşle 65.47 dolara, Nisan ayı teslimatları için ABD hafif petrolü de yüzde 0.74 düşüşle 56.14 dolara geriledi.

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