FİNANS

"Petrol fiyatları artışı inşallah enflasyonun altında gerçekleşir"

FİNANS HABERLERİ  | 03.05.2019 15:50 | Son Güncelleme

Petrol Ofisi Üst Yöneticisi Selim Şiper: - "Petrol fiyatları artışı inşallah enflasyonun altında gerçekleşir de biz de enflasyonun altında pompa fiyatlarını artırmak zorunda kalırız"

DENİZLİ (AA) - Petrol Ofisi Üst Yöneticisi Selim Şiper, petrol fiyatlarındaki artışın enflasyonun altında gerçekleşmesi temennisinde bulundu.

Şiper, Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir akaryakıt istasyonunun açılışında yaptığı konuşmada, istasyon ağlarını yaygınlaştırırken titiz ve seçici olduklarını belirtti.

Petrol Ofisi'nin gelenekselleşen ürün ve hizmet kalitesini daha da yaygınlaştırmak ve büyütmek için titiz çalışma yürüttüklerini dile getiren Şiper, istasyon zincirlerine yeni katılan bir yeri Denizli'de açmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

Gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını da yanıtlayan Şiper, petrol fiyatlarının ve döviz kurunun düşmesinin ülkenin çıkarına olduğunu anlattı.

Dolar ve petrol fiyatlarındaki artışın pompa fiyatlarına yansıdığını, bunun da dağıtım şirketlerinin istediği birşey olmadığını ifade eden Şiper, şöyle konuştu:

"Tek tesellimiz, 2018'de pompa fiyatlarının arada bir ÖTV'nin eşel-mobil sisteminin de devreye girmesiyle belirli bir stabilitede olup enflasyonun altında kalmış olmasıdır. Petrol fiyatları artışı inşallah enflasyonun altında gerçekleşir de biz de enflasyonun altında pompa fiyatlarını artırmak zorunda kalırız. Bu suretle de vatandaş çok eli titremeden tüketimini devam ettirebilir."

PARTNERİnternete en hızlı giren telefonlarİnternete en hızlı giren telefonlar
Titanic Mardan Palace açıldıTitanic Mardan Palace açıldı
“İleri tarihli fiziksel teslimatlı elektrik piyasası ile fiyatlar anlık izlenebilecek”“İleri tarihli fiziksel teslimatlı elektrik piyasası ile fiyatlar anlık izlenebilecek”
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
akaryakıt Bayi fiyat istasyon petrol

En Çok Okunan Haberler

OHAL başvurularının 70 bini karara bağlandı

OHAL başvurularının 70 bini karara bağlandı

Erdoğan'dan flaş atama ve görevden alma kararı!

Erdoğan'dan flaş atama ve görevden alma kararı!

Kamuda çalışanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı

Kamuda çalışanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı

Piyasaların beklediği enflasyon verisi açıklandı

Piyasaların beklediği enflasyon verisi açıklandı

Yüzde 100 zam geldi

Yüzde 100 zam geldi

Herkesi ilgilendiriyor! Zam yapılacak mı?

Herkesi ilgilendiriyor! Zam yapılacak mı?

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

3 milyar dolarlık dev anlaşma!

3 milyar dolarlık dev anlaşma!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Piyasaların gözü Merkez Bankası'nda...

Piyasaların gözü Merkez Bankası'nda...

Araç sahipleri dikkat! Zam geldi

Araç sahipleri dikkat! Zam geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Turkcell gelirleri yılın ilk çeyreğinde yüzde 19.2 yükseldi

Turkcell gelirleri yılın ilk çeyreğinde yüzde 19.2 yükseldi

Titanic Mardan Palace açıldı

Titanic Mardan Palace açıldı

“İleri tarihli fiziksel teslimatlı elektrik piyasası ile fiyatlar anlık izlenebilecek”

“İleri tarihli fiziksel teslimatlı elektrik piyasası ile fiyatlar anlık izlenebilecek”

Sabri Ülker Bilim Ödülü bu yıl Doç. Dr. Tamer Önder’in oldu

Sabri Ülker Bilim Ödülü bu yıl Doç. Dr. Tamer Önder’in oldu

DenizBank’ın aktifleri ilk çeyrekte 210 milyar liraya ulaştı

DenizBank’ın aktifleri ilk çeyrekte 210 milyar liraya ulaştı

50 bin yeni sosyal konut için kuralar başlıyor

50 bin yeni sosyal konut için kuralar başlıyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.