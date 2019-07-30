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Petrol fiyatları Fed’in faizleri düşüreceği beklentisiyle yükseldi

FİNANS HABERLERİ  | 30.07.2019 15:46 | Son Güncelleme

Mahmut Can Emir / İstanbul, 30 Temmuz (DHA)

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