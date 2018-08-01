Petrol fiyatları iki yılın en büyük aylık düşüşünü kaydetti

Ham petrol fiyatlarında, küresel piyasada arz fazlasının artmasının endişesiyle temmuzda 2 yılın en büyük aylık düşüşü kaydedildi.

Uluslararası piyasada en yaygın kullanılan Brent türü ham petrolün varil fiyatı temmuz ayına 79,44 seviyesinden başladıktan sonra yüzde 6,75 düşüş göstererek ayı 74,08 dolar seviyesinden tamamladı.

Ay başında 74,15 dolar olan ABD'nin Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı da temmuz ayını yüzde 7,75 gerileyerek 68,40 dolardan kapattı.

Böylece ham petrol fiyatları Temmuz 2016'dan bu yana aylık bazda en büyük kaybı gösterdi.

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, geçen hafta yaptığı açıklamada, petrol piyasalarında yaşanan gelişmeler doğrultusunda Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) üretim kısıntısı anlaşması kapsamında üretim kotalarını tekrar yükseltmeyi değerlendirebileceğini bildirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump ise dün yaptığı açıklamada, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüşebileceğini ve bu görüşmeye ilişkin herhangi bir ön şartı olmadığını söylemişti.