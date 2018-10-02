FİNANS

Petrol fiyatları son 4 yılın zirvesini gördü

FİNANS HABERLERİ  | 02.10.2018 00:43 | Son Güncelleme

Petrol fiyatları son 4 yılın zirvesini gördü

WASHINGTON (AA) - Küresel piyasalarda ham petrol fiyatları, Çinli şirketlerin, ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarına uyacağına dair işaretlerle son 4 yılın en yüksek seviyelerine çıktı.

Uluslararası en yaygın kullanılan Londra Brent türü ham petrolün varil fiyatı, haftanın ilk işlem gününü 85,18 dolarla kasım 2004’ten bu yana en yüksek seviyesinden tamamladı. Önceki kapanışa göre yüzde 3 değerlenen Brent petrolün gün içinde gördüğü en yüksek seviye ise 85,41 olarak kayıtlara geçti.

ABD'nin Batı Teksas tipi ham petrolün varil fiyatı da yüzde 3,2 artarak 75,65 dolara kadar tırmandı ve son 4 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Ham petrol fiyatlarındaki sert yükselişte Çinli petrol ve doğalgaz devi Sinopec'in İran'dan aldığı ham petrol miktarını yarıya düşürme kararının belirleyici rol oynadığı öngörülüyor. Analistler, piyasaların bu kararı, dünyanın en büyük tüketicilerinden Çin’in, ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlara uyacağı şeklinde değerlendirdiğine işaret ediyor.

Ayrıca, ABD-Kanada-Meksika’nın mutabakat sağladığı yeni ticaret anlaşmasının, Washington'ın uyguladığı çelik tarifelerini iptal etmemesinin de fiyatlar üzerinde etkili olduğu belirtiliyor.

Bank of Americanın analizlerine göre, Kanada ve Meksika'dan ithal edilen çeliğin yüzde 25 vergiye tabi tutulmaya devam etmesi, ABD'nin petrol üretimi ve ihracatı için önemli bölgelerinden Permian Basin'de ihtiyaç duyulan yeni boru hattını ve patrol arzını olumsuz etkileyecek.

PARTNER80 yıl sonra efsaneyi yeniden ürettiler80 yıl sonra efsaneyi yeniden ürettiler
Ticaret Bakanlığı ekmek zammını durdurduTicaret Bakanlığı ekmek zammını durdurdu
BTSO'da ilk kez dış ticaret konseyi oluşturulduBTSO'da ilk kez dış ticaret konseyi oluşturuldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çin ham petrol fiyatları

En Çok Okunan Haberler

Alman medyası Erdoğan'ı konuşuyor! 8.7 milyon Euro...

Alman medyası Erdoğan'ı konuşuyor! 8.7 milyon Euro...

Rusya'dan dikkat çeken dolar hamlesi

Rusya'dan dikkat çeken dolar hamlesi

Dünya devi Jacobs, Of Çay'ı satın alıyor

Dünya devi Jacobs, Of Çay'ı satın alıyor

Ticaret Bakanlığı ekmek zammını durdurdu

Ticaret Bakanlığı ekmek zammını durdurdu

Ayakkabı devi Sabo da konkordato istedi

Ayakkabı devi Sabo da konkordato istedi

Rabobank'tan dolar/TL öngörüsü (Dolar hangi seviyelere iner?)

Rabobank'tan dolar/TL öngörüsü (Dolar hangi seviyelere iner?)

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ticaret Bakanlığı ekmek zammını durdurdu

Ticaret Bakanlığı ekmek zammını durdurdu

BTSO'da ilk kez dış ticaret konseyi oluşturuldu

BTSO'da ilk kez dış ticaret konseyi oluşturuldu

Antalya'ya gelen Rus turist sayısı 4 milyonu geçti

Antalya'ya gelen Rus turist sayısı 4 milyonu geçti

Dünya Yatırımcı Haftası Borsa İstanbul’da Gong Töreniyle başladı

Dünya Yatırımcı Haftası Borsa İstanbul’da Gong Töreniyle başladı

Serpil Timuray Vodafone Avrupa Bölgesi CEO’su oldu

Serpil Timuray Vodafone Avrupa Bölgesi CEO’su oldu

Marmaris Esnaf Odası'ndan üyelerine 'ekonomi' uyarısı

Marmaris Esnaf Odası'ndan üyelerine 'ekonomi' uyarısı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.