Petrol fiyatları yüzde 2.0’nin üzerinde arttı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 10 Temmuz (DHA) - Petrol fiyatları ABD stoklarında görülen beklenti üzerindeki düşüş etkisiyle yüzde 2.0’den fazla düştü ve haftanın en yüksek değerine ulaştı.

ABD Petrol Enstitüsü’nün (API) verilerine göre ABD ham petrol stokları haftalık 8.1 milyon varil azaldı.

ABD Enerji Enformasyon Yönetimi (EIA) haftalık petrol stoklarını gün içinde açıklayacak.

Gelişmeler etkisiyle Eylül ayı teslimatları için, Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 2.09 artışla 65.53 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 2.18 artışla 59.09 dolardan işlem görüyor.

