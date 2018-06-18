FİNANS

Petrol fiyatları yüzde 3'e yakın yükseldi

FİNANS HABERLERİ  | 18.06.2018 23:26 | Son Güncelleme

Londra Brent türü ham petrol yüzde 2,7, WTI tipi petrol yüzde 2,5 arttı

Petrol fiyatları, Suudi Arabistan ve Rusya'nın yapmayı planladığı üretim artışının öngörülenden az olacağı beklentisiyle bugün yüzde 3'e yakın artış gösterdi.

Dünya genelinde en yaygın olarak kullanılan Londra Brent türü ham petrolün varil fiyatı cuma gününü 73,44 dolardan kapamasının ardından bugün yüzde 2,7 artışla 75,46 dolara kadar yükseldi.

ABD'nin Batı Teksas (WTI) türü ham petrolün varil fiyatı da cuma gününü 64,19 dolardan kapamasının ardından bugün 65,81 dolara kadar tırmanarak yüzde 2,5 artış kaydetti.

Uzmanlar, gelecek cuma günü Viyana'da yapılacak Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) toplantısına işaret ederek, Rusya'nın OPEC ve OPEC dışı ülkelerin toplam üretimlerini günlük ortalama 1,5 milyon varil arttırmayı teklif ettiğini belirtti.

Ancak, bugün ABD basınında çıkan haberlere göre, OPEC ve OPEC dışındaki ülkelerin toplam üretimlerini günlük ortalama 300 bin ila 600 bin varil yükseltme planına daha sıcak bakıldığına yer verildi.

Analistler, petrol üretiminde yapılması planlanan artışın öngörülenden daha az olacağı beklentisiyle yatırımcıların petrol piyasasında alış pozisyonu aldığını ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
petrol fiyatları Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC)

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