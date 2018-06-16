FİNANS

Petrol fiyatları yüzde 4'e yakın düştü

FİNANS HABERLERİ  | 16.06.2018 01:44 | Son Güncelleme

Uzmanlar, gelecek cuma yapılacak OPEC toplantısına işaret ederek, Suudi Arabistan ve Rusya'nın üretimlerini artırma kararı alabileceğine dikkati çekiyor

Petrol fiyatları küresel piyasada arz fazlasının artacağı endişesiyle bugün yüzde 4'e yakın düşüş gösterdi.

Dünya genelinde en yaygın olarak kullanılan Londra Brent türü ham petrolün varil fiyatı dünü 75,94 dolardan kapamasının ardından bugün yüzde 3,8 düşüşle 73,07 dolara kadar geriledi.

ABD'nin Batı Teksas (WTI) türü ham petrolün varil fiyatı da dünü 66,89 dolardan kapamasının ardından bugün 64,29 dolara kadar gerileyerek yüzde 3,9 düşüş kaydetti.

Uzmanlar, gelecek cuma günü Viyana'da yapılacak Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) toplantısına işaret ederek, kartelin en büyük üreticisi olan Suudi Arabistan'ın ve OPEC dışındaki Rusya'nın üretimlerini artırma kararı alabileceğine dikkati çekti.

Analistler, Suudi Arabistan ve Rusya'nın ham petrol üretimlerini arttırmaları durumunda küresel piyasada arz fazlasının yeniden artabileceği uyarısında bulunurken, bunun petrol fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı uygulayabileceğini vurguladı.

Suudi Arabistan liderliğinde bazı OPEC ülkeleri ve Rusya'nın dahil olduğu bazı OPEC dışındaki ülkeler, küresel petrol piyasasındaki arz fazlasını düşürmek için Ocak 2017 itibarıyla üretimlerini kısma kararı anlaşmasına varmıştı.

Söz konusu anlaşmanın süresi bu yıl sonu itibarıyla dolacak.

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