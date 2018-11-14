FİNANS

Petrol fiyatlarında son 3 yılın en büyük düşüşü

FİNANS HABERLERİ  | 14.11.2018 02:02 | Son Güncelleme

Petrol fiyatlarında son 3 yılın en büyük düşüşü

WASHINGTON (AA) - Ham petrol fiyatları, yüzde 7'nin üstünde değer kaybederek son 3 yılın en büyük düşüşünü yaşadı.

Brent türü ham petrolün varil fiyatı yüzde 7 değer kaybıyla 65,17 dolara gerileyerek Aralık 2017'den bu yana en düşük seviyesini gördü.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı da yüzde 7,8 azalışla 55,23 dolara inerek Kasım 2017'den beri en düşük seviyesine geriledi.

Petrol fiyatlarının geçen hafta yaklaşık yüzde 5 değer kaybettikten sonra bu hafta düşüş eğilimini sürdürmesinde Suudi Arabistan, Rusya ve ABD'nin üretimindeki artışın yanı sıra Washington'ın İran yaptırımlarında bazı ülkelere muafiyet tanımasının etkili olduğu belirtiliyor.

Analistler, ham petrol fiyatlarındaki düşüşün 12'nci güne girmesini "ayı piyasasının" başlaması olarak değerlendiriyor.

"Ayı piyasası", uzun süre yatırımcıların borsada satış pozisyonu aldığı, fiyatların düşüş trendi içine girdiği ve piyasaların karamsar olduğu durumlar için kullanılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
iran petrol fiyatları saudi arabia

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