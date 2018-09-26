Petrol fiyatlarındaki yükseliş eğilimi güçleniyor

GÜLŞEN ÇAĞATAY - Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, dünyadaki petrol talebinin hiç olmadığı kadar hızlı bir şekilde arttığını, buna karşın üretim tarafında ise Venezuela ve Ortadoğu kaynaklı düşüşler yaşandığını belirterek, "Orta vadede petrol fiyatlarında artış, piyasada daralma bekliyorum. Bu, petrol ithal eden ülkeler için olduğu kadar uzun vadede ihraç eden ülkeler için de iyi bir haber değil." dedi.

Birol, Küresel Rüzgar Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Almanya'nın Hamburg kentinde, Brent petrolün varilinde Kasım 2014'ten sonra 80 doları aşarak en yüksek seviyeye ulaşan fiyatları ve dünya ekonomisine etkilerini, AA muhabirine değerlendirdi.

Petrolde arz talep dengesinin önemine değinen Birol, "Aylardan beri söylediğimiz gibi petrol fiyatlarında yukarı doğru bir çıkış görüyoruz. Petrolde fiyat artışının iki nedeni var. Dünyadaki petrol talebi hiç olmadığı kadar hızlı bir şekilde arttı, üretim tarafında ise Venezuela ve Ortadoğu kaynaklı düşüşler var. Orta vadede petrol fiyatlarında artış, piyasada daralma bekliyorum. Bu, petrol ithal eden ülkeler için olduğu kadar uzun vadede ihraç eden ülkeler için de iyi bir haber değil. Eğer Suudi Arabistan ve Rusya gibi ülkelerden ciddi bir üretim artışı gelmezse korkarım petrol fiyatları yüksek olmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.