FİNANS

Petrol fiyatlarındaki yükseliş eğilimi güçleniyor

FİNANS HABERLERİ  | 26.09.2018 11:11 | Son Güncelleme

Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol: -"Dünyadaki petrol talebi hiç olmadığı kadar hızlı bir şekilde arttı, üretim tarafında ise Venezuela ve Ortadoğu kaynaklı düşüşler var" -"Orta vadede petrol fiyatlarında artış, piyasada daralma bekliyorum. Bu, petrol ithal eden ülkeler için olduğu kadar uzun vadede ihraç eden ülkeler için de iyi bir haber değil" - "Eğer Suudi Arabistan ve Rusya gibi ülkelerden ciddi bir üretim artışı gelmezse korkarım petrol fiyatları yüksek olmaya devam edecek"

GÜLŞEN ÇAĞATAY - Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, dünyadaki petrol talebinin hiç olmadığı kadar hızlı bir şekilde arttığını, buna karşın üretim tarafında ise Venezuela ve Ortadoğu kaynaklı düşüşler yaşandığını belirterek, "Orta vadede petrol fiyatlarında artış, piyasada daralma bekliyorum. Bu, petrol ithal eden ülkeler için olduğu kadar uzun vadede ihraç eden ülkeler için de iyi bir haber değil." dedi.

Birol, Küresel Rüzgar Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Almanya'nın Hamburg kentinde, Brent petrolün varilinde Kasım 2014'ten sonra 80 doları aşarak en yüksek seviyeye ulaşan fiyatları ve dünya ekonomisine etkilerini, AA muhabirine değerlendirdi.

Petrolde arz talep dengesinin önemine değinen Birol, "Aylardan beri söylediğimiz gibi petrol fiyatlarında yukarı doğru bir çıkış görüyoruz. Petrolde fiyat artışının iki nedeni var. Dünyadaki petrol talebi hiç olmadığı kadar hızlı bir şekilde arttı, üretim tarafında ise Venezuela ve Ortadoğu kaynaklı düşüşler var. Orta vadede petrol fiyatlarında artış, piyasada daralma bekliyorum. Bu, petrol ithal eden ülkeler için olduğu kadar uzun vadede ihraç eden ülkeler için de iyi bir haber değil. Eğer Suudi Arabistan ve Rusya gibi ülkelerden ciddi bir üretim artışı gelmezse korkarım petrol fiyatları yüksek olmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

- "Beyanlardan çok piyasaya giren varil sayısı önemli"

Enerjide dışa bağımlı ülkelerin 80 doları aşan Brent petrol fiyatlarından etkilenmesinin kaçınılmaz olduğunu belirten Birol, "Türkiye ekonomisinin güçlü, temelleri sağlam ve ilerisi için geleceğinin parlak olduğunu düşünüyorum. Ancak petrol fiyatlarındaki artıştan etkilenmemek için açıklanan makro ekonomik önlemlerin pekiştirilmesi gerekir." diye konuştu.

Yüksek fiyatların, sadece Türkiye gibi petrol ithal eden ülkelere değil, dünya ekonomisine de zarar vereceğini aktaran Birol, şunları kaydetti:

"Çünkü bu yüksek fiyatlar ilerde petrol talebinde ciddi düşüşler yaratabilir. Dolayısıyla petrol ihraç eden ülkelerin gelirlerinde ciddi düşüşler yaşanabilir. Bu nedenle uzun vadede fiyatların makul seviyede olması tercih edilir. Bu nedenle, küresel petrol piyasasını değerlendirirken üretici ve tüketici ülkelerin beyan ettiği açıklamalardan çok rutin verileri kontrol ediyoruz. Yani Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve ABD arasındaki diyaloglarda varilleri sayıyorum. Cezayir’deki geçen Pazar günkü toplantıda, OPEC’in ABD’nin petrol fiyatını düşürelim çağrısına yeşil ışık yakması güzel. Ancak gerçek anlamda fiziki olarak ne kadar varil petrol piyasalara giriyor, bu önemli. OPEC’ten veya Rusya’dan yeni yeni ilave varillerin gelmesini umuyorum, böylelikle küresel piyasalar rahatlayacak."

Ocak 2016'da varil başına 27,10 dolar seviyesine kadar düşen petrolde, üreticiler makul fiyata ulaşmak için 2016 yılının Kasım ayı sonunda Viyana'daki OPEC 171. Olağan Toplantısı'nda, Rusya gibi diğer üreticilerin de desteğiyle küresel arzı kısma kararı alındı. Böylece, petrol üretim seviyesinin günlük 1,2 milyon varil düşürülmesi karara bağlanmıştı.

Diğer taraftan, son siyasi gelişmeler ve arz talep dengesinde ortaya çıkan riskler nedeniyle Brent petrolün varili şu anda yaklaşık 82 dolardan işlem görüyor.

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abd iran petrol fiyatları petrol talebi Uluslararası Enerji Ajansı Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Dr. Fatih Birol Venezuela

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