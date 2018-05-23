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Petrol-İş: Soda Sanayii'nde işçiler işyerini terk etmeyerek grev haklarına sahip çıkacaktır

FİNANS HABERLERİ  | 23.05.2018 13:08 | Son Güncelleme

Petrol-İş Sendikası, Bakanlar Kurulu'nun Soda Sanayii işyerlerinde grevi 60 gün ertelemesine karşılık, işçilerin "işyerini terk etmeyerek grev haklarına sahip çıkacak"larını açıkladı.

İstanbul, 23 Mayıs (DHA) - Petrol-İş Sendikası, Bakanlar Kurulu'nun Soda Sanayii işyerlerinde grevi 60 gün ertelemesine karşılık, işçilerin "işyerini terk etmeyerek grev haklarına sahip çıkacak"larını açıkladı.
Bakanlar Kurulu'nun, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan kararında, Petrol-İş Sendikası'nın Soda Sanayii AŞ'ye bağlı üç işyerinde aldığı grev kararını, "milli güvenliği bozucu nitelikte görüldüğü" gerekçesiyle 60 gün süreyle ertelediği belirtildi. Kararda, şirketin "Kazanlı Bucağı Yanı - Akdeniz Mersin, Arap Ali Köyü - Seyhan Adana ve Kazanlı Mevkii - Akdeniz Mersin"de kurulu üç iş yerinde, Petrol-İş Sendikası tarafından alınmış olan grev kararının "milli güvenliği bozucu nitelikte görüldüğünden" 60 gün süreyle ertelenmesine karar verildiği belirtildi.
Sendika'nın, grev ertelemesi ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Soda Sanayii A.Ş.'de işçiler, bu haksız karara karşı mücadelesini işyerini terk etmeyerek kararlılıkla sürdürmektedir ve grev haklarına sahip çıkacaktır" denildi ve şu bilgiler verildi:
"Karar, grevin 'milli güvenliği bozucu nitelikte görüldüğü' gerekçesiyle verilmiştir. Bu karar ile OHAL döneminde verilen grev ertelemelerine bir yenisi eklenmiş ve OHAL'in işverenler lehine bir başka uygulaması olarak kayıtlara geçmiştir.
"Bakanlar Kurulu'nun 2018/11832 sayılı ve 17 Mayıs 2018 tarihli kararı, bugün Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.
"Bugün yayımlanan bu kararın sözleşme görüşmeleri devam ederken 6 gün önce alınmış olması, OHAL döneminde grev erteleme kararlarının artık otomatiğe bağlandığını göstermektedir.
"İşçi sınıfının grev hakkı, OHAL sürecinde fiilen askıya alınmıştır. Toplu iş sözleşmesi hakkının da kullanımının engellenmesi anlamına gelen grev erteleme kararları, ülkemizin demokratik işleyişten ve sosyal hukuk devleti ilkelerinden uzaklaştığının açık bir göstergesidir.
"OHAL döneminde emekçilerin iş ve ekmek mücadelesi, bu meşru olmayan kararlarla yasaklanmaktadır. En yetkili ağızlardan OHAL'in asıl amacının işveren lehine uygulamalar olduğu itiraf edilirken, Soda Sanayii A.Ş.'de grev erteleme kararı verilmesi bu gerçeği bir kez daha teyit etmektedir.
"Grev erteleme kararı ile toplu iş sözleşmesi süreci artık tarafların özgür iradelerinin söz konusu olamayacağı bir sürece sokulmaktadır. Yani işçiler fiili grev yasakları ile nihai olarak Yüksek Hakem Kurulu (YHK) prosedürüne mahkum edilmekte ve artık yasaların sadece işverenlerin lehine olan kısımları işletilmektedir.
"542 işçinin çalıştığı Soda Sanayii A.Ş.'de işçiler, bu haksız karara karşı mücadelesini işyerini terk etmeyerek kararlılıkla sürdürmektedir ve grev haklarına sahip çıkacaktır. Geleceği ve hakları için mücadele eden Soda işçilerinin bu mücadelesinin engellenmesine asla izin vermeyeceğiz.
"Petrol-İş Sendikası olarak emek mücadelesine dönük yasaklamalara ve baskılara boyun eğmeyecek, verilen bu haksız karara karşı hukuki girişimler de dahil tüm yasal haklarımızı kullanacağız."

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