Petrol ithalatı ağustosta azaldı

Türkiye'nin toplam petrol ithalatı ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,25 azalarak 3 milyon 756 bin tona indi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun "2018 Ağustos Ayı Petrol Piyasası Sektör Raporu"na göre, Türkiye'nin toplam petrol ithalatı içinde en büyük kalemi oluşturan ham petrol alımı yüzde 11,08 azalışla 2 milyon 83 bin tona geriledi.

Söz konusu dönemde en fazla ham petrol ithalatı 732 bin tonla Irak'tan yapılırken, bu ülkeyi 647 bin tonla İran ve 243 bin tonla Kazakistan izledi.

Motorin ithalatı ise ağustosta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 17,87 azalışla 1 milyon 291 bin tona düştü. İthalatın geriye kalan bölümünü havacılık ve denizcilik yakıtları, fuel-oil türleri ve diğer ürünler oluşturdu.

Böylece, Türkiye'nin toplam petrol ithalatı ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,25 azalışla 3 milyon 756 bin tona geriledi. Geçen yılın aynı döneminde bu rakam 4 milyon 281 bin olarak gerçekleşmişti.

- İhracatta azalış

Ağustosta motorin türleri üretimi yüzde 6,09 artışla 985 bin 570 tona, benzin türleri üretimi ise yüzde 7,72 yükselişle 496 bin 780 tona çıktı.