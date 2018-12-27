Petrol ithalatı ekimde azaldı

Türkiye'nin toplam petrol ithalatı ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,45 azalarak 3 milyon 495 bin tona indi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun "2018 Ekim Ayı Petrol Piyasası Sektör Raporu"na göre, Türkiye'nin toplam petrol ithalatı içinde en büyük kalemi oluşturan ham petrol alımı yüzde 11,20 azalışla 2 milyon 33 bin tona geriledi.

Söz konusu dönemde en fazla ham petrol ithalatı 772 bin tonla Irak'tan yapılırken, bu ülkeyi 555 bin tonla İran ve 303 bin tonla Suudi Arabistan izledi.

Motorin ithalatı ise ekimde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 3,89 azalışla 1 milyon 178 bin tona düştü. İthalatın geriye kalan bölümünü havacılık ve denizcilik yakıtları, fuel-oil türleri ve diğer ürünler oluşturdu.

Böylece, Türkiye'nin toplam petrol ithalatı ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,45 azalarak 3 milyon 495 bin tona geriledi. Geçen yılın aynı döneminde bu rakam 3 milyon 860 bin olarak gerçekleşmişti.

- İhracat arttı

Ekimde motorin türleri üretimi yüzde 18,54 azalışla 692 bin 694 tona, benzin türleri üretimi ise yüzde 18,88 azalışla 382 bin 138 tona indi.