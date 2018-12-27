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Petrol ithalatı ekimde azaldı

FİNANS HABERLERİ  | 27.12.2018 09:48 | Son Güncelleme

Türkiye'nin toplam petrol ithalatı ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,45 azalışla 3 milyon 495 bin tona geriledi - Toplam petrol ithalatı içinde en büyük kalemi oluşturan ham petrol ithalatı yüzde 11,20 azalışla 2 milyon 33 bin tona düştü

Türkiye'nin toplam petrol ithalatı ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,45 azalarak 3 milyon 495 bin tona indi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun "2018 Ekim Ayı Petrol Piyasası Sektör Raporu"na göre, Türkiye'nin toplam petrol ithalatı içinde en büyük kalemi oluşturan ham petrol alımı yüzde 11,20 azalışla 2 milyon 33 bin tona geriledi.

Söz konusu dönemde en fazla ham petrol ithalatı 772 bin tonla Irak'tan yapılırken, bu ülkeyi 555 bin tonla İran ve 303 bin tonla Suudi Arabistan izledi.

Motorin ithalatı ise ekimde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 3,89 azalışla 1 milyon 178 bin tona düştü. İthalatın geriye kalan bölümünü havacılık ve denizcilik yakıtları, fuel-oil türleri ve diğer ürünler oluşturdu.

Böylece, Türkiye'nin toplam petrol ithalatı ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,45 azalarak 3 milyon 495 bin tona geriledi. Geçen yılın aynı döneminde bu rakam 3 milyon 860 bin olarak gerçekleşmişti.

- İhracat arttı

Ekimde motorin türleri üretimi yüzde 18,54 azalışla 692 bin 694 tona, benzin türleri üretimi ise yüzde 18,88 azalışla 382 bin 138 tona indi.

Havacılık yakıtları üretimi ise yüzde 3 artarak 404 bin 909 tona yükseldi. Söz konusu ayda toplam rafineri petrol ürünleri üretimi de yüzde 18,54 azalarak 2 milyon 80 bin tona düştü.

Ekimde havacılık yakıtları ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,56 artışla 346 bin 991 tona, denizcilik yakıtları ihracatı ise yüzde 80,49 artışla 259 bin 328 tona yükseldi.

Bu dönemde motorin türleri ihracatı yüzde 71,05'lik artışla 12 bin 631 tona çıkarken, benzin türleri ihracatı ise yüzde 19,68 azalarak 208 bin 374 tona indi.

Böylece petrol piyasasında diğer ürünlerle birlikte toplam ihracat yüzde 11,60 artarak yaklaşık 889 bin 100 ton oldu.

Bu arada Türkiye'nin toplam petrol ürünü satışları ise ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,69 azalışla 2 milyon 515 bin tona geriledi.

Söz konusu dönemde motorin türleri satışı yüzde 5,62 azalarak 2 milyon 184 bin ton, benzin türleri satışı da yüzde 4,07 azalışla 188 bin ton olarak gerçekleşti.

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Anahtar Kelimeler:
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ithalat petrol

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