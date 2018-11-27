Petrol ithalatı eylülde azaldı

Türkiye'nin toplam petrol ithalatı eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,27 azalarak 3 milyon 361 bin tona indi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun "2018 Eylül Ayı Petrol Piyasası Sektör Raporu"na göre, Türkiye'nin toplam petrol ithalatı içinde en büyük kalemi oluşturan ham petrol alımı yüzde 11,81 azalışla 2 milyon 80 bin tona geriledi.

Söz konusu dönemde en fazla ham petrol ithalatı 1 milyon 91 bin tonla Irak'tan yapılırken, bu ülkeyi 647 bin tonla İran ve 149 bin tonla Suudi Arabistan izledi.

Motorin ithalatı ise eylülde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 10,26 azalışla 1 milyon 14 bin tona düştü. İthalatın geriye kalan bölümünü havacılık ve denizcilik yakıtları, fuel-oil türleri ve diğer ürünler oluşturdu.

Böylece, Türkiye'nin toplam petrol ithalatı eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,27 azalışla 3 milyon 361 bin tona geriledi. Geçen yılın aynı döneminde bu rakam 3 milyon 788 bin olarak gerçekleşmişti.

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- İhracatta azalış

Eylülde motorin türleri üretimi yüzde 2,44 azalışla 867 bin 602 tona, benzin türleri üretimi ise yüzde 13,62 azalışla 394 bin 430 tona indi.