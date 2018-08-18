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Petrol ithalatı haziranda azaldı

FİNANS HABERLERİ  | 18.08.2018 11:04 | Son Güncelleme

Türkiye'nin toplam petrol ithalatı haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,6 azalışla 3 milyon 388 bin tona geriledi - Toplam petrol ithalatı içinde en büyük kalemi oluşturan ham petrol ithalatı yüzde 8,77 azalışla 1 milyon 832 bin tona düştü

Türkiye'nin toplam petrol ithalatı haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,6 azalarak 3 milyon 388 bin tona geriledi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) "2018 Haziran Ayı Petrol Piyasası Sektör Raporu"na göre, Türkiye'nin toplam petrol ithalatı içinde en büyük kalemi oluşturan ham petrol alımı yüzde 8,77 azalışla 1 milyon 832 bin tona indi.

Söz konusu dönemde en fazla ham petrol ithalatı 646 bin tonla Irak'tan yapılırken, bu ülkeyi 378 bin tonla Rusya Federasyonu ve 287 bin tonla İran izledi.

Motorin ithalatı ise haziranda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 11,1 artışla 1 milyon 245 bin tona çıktı. İthalatın geriye kalan bölümünü ise havacılık ve denizcilik yakıtları ile fuel-oil türleri ve diğer ürünler oluşturdu.

Böylece, Türkiye'nin toplam petrol ithalatı haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,6 azalışla 3 milyon 388 bin tona geriledi. Geçen yılın aynı döneminde bu rakam 3 milyon 515 bin olarak gerçekleşmişti.
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- Üretimde azalış

Haziranda motorin türleri üretimi yüzde 16,3 azalışla 752 bin 636 tona, benzin türleri üretimi ise yüzde 18,3 düşüşle 382 bin 400 tona geriledi. Havacılık yakıtları üretimi, yüzde 11,4 azalarak 446 bin 321 tona indi.

Söz konusu dönemde toplam rafineri petrol ürünleri üretimi de yüzde 14,1 azalışla 2 milyon 178 bin ton oldu.

Haziranda havacılık yakıtları ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,7 artışla 353 bin 399 tona ulaşırken, denizcilik yakıtları ihracatı da yüzde 8 azalışla 65 bin 842 tona geriledi.

Bu dönemde motorin türleri ihracatı yüzde 19,9'luk artışla 9 bin 125 tona çıkarken, benzin türleri ihracatı ise yüzde 12,5 azalarak 208 bin 205 tona indi.

Böylece petrol piyasasında diğer ürünlerle birlikte toplam ihracat da yüzde 15,8'lik azalışla yaklaşık 673 bin 412 ton oldu.

Bu arada, Türkiye'nin toplam petrol ürünü satışları ise haziranda, 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 7,1 artışla 2 milyon 535 bin tona yükseldi.

Söz konusu dönemde motorin türleri satışları yüzde 7,8 artışla 2 milyon 166 bin tona, benzin türleri satışları da yüzde 3,6 artışla 219 bin tona olarak gerçekleşti.

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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) petrol petrol ihracatı petrol ithalatı

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