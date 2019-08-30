FİNANS

Petrol ithalatı haziranda azaldı

FİNANS HABERLERİ  | 30.08.2019 09:09 | Son Güncelleme

Türkiye'nin toplam petrol ithalatı haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7 azalarak 3 milyon 151 bin 387 tona indi

Türkiye'nin toplam petrol ithalatı haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7 azalarak 3 milyon 151 bin 387 tona geriledi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun "2019 Haziran Ayı Petrol Piyasası Sektör Raporu"na göre, Türkiye'nin toplam petrol ithalatı içinde en büyük kalemi oluşturan ham petrol alımı yüzde 15,5 artışla 2 milyon 116 bin 479 tona yükseldi.

Söz konusu ayda en fazla ham petrol ithalatı 898 bin 915 tonla Irak'tan yapılırken, bu ülkeyi 754 bin 480 bin tonla Rusya, 145 bin 255 tonla Kazakistan izledi.

Motorin ithalatı ise haziranda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 39,7 azalışla 751 bin 48 tona düştü. İthalatın geriye kalan bölümünü havacılık ve denizcilik yakıtları, fuel-oil türleri ve diğer ürünler oluşturdu.

Böylece, Türkiye'nin toplam petrol ithalatı haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7 azalarak 3 milyon 151 bin 387 tona düştü.

Haziranda motorin türleri üretimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 40 artışla 1 milyon 54 bin 13 tona, benzin türleri üretimi yüzde 17,3 artışla 448 bin 784 tona çıktı. Havacılık yakıtları üretimi ise yüzde 0,4 azalarak 444 bin 411 tona indi.

Söz konusu ayda toplam rafineri petrol ürünleri üretimi ise yüzde 17,6 artarak 2 milyon 562 bin 597 tona çıktı.

- Petrol ihracatında yüzde 73,1'lik artış

Havacılık yakıtları ihracatı haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,2 artışla 428 bin 889 tona, denizcilik yakıtları ihracatı ise yüzde 268,2 artışla 242 bin 440 tona yükseldi.

Bu dönemde motorin türleri ihracatı yüzde 367,6 artışla 42 bin 669 tona, benzin türleri ihracatı ise yüzde 20,3 artarak 250 bin 493 tona çıktı. Böylece petrol piyasasında diğer ürünlerle birlikte toplam ihracat yüzde 73,1 artarak 1 milyon 187 bin 250 tona yükseldi.

Bu arada, Türkiye'nin toplam petrol ürünü satışları ise haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,4 azalışla 2 milyon 396 bin 628 tona düştü.

Söz konusu ayda motorin türleri satışı yüzde 7,8 azalarak 1 milyon 994 bin 974 tona gerilerken, benzin türleri satışı yüzde 0,9'luk bir artışla 221 bin 448 tona yükseldi.

PARTNER Moda yarışmasıyla tanınmıştı! Son hali şaşkına çevirdi Moda yarışmasıyla tanınmıştı! Son hali şaşkına çevirdi
Bakan Yardımcısı Kalaycı: Zonguldak’ta 1,5 milyar ton kömür rezervi var (2)Bakan Yardımcısı Kalaycı: Zonguldak’ta 1,5 milyar ton kömür rezervi var (2)
Bakan Albayrak'tan 'TLREF' açıklamasıBakan Albayrak'tan 'TLREF' açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
2019 Haziran Ayı Petrol Piyasası Sektör Raporu Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ithalat petrol üretim

En Çok Okunan Haberler

8 kilometrelik kuyruk! 'Sıcağın altında saatlerdir bekliyoruz'

8 kilometrelik kuyruk! 'Sıcağın altında saatlerdir bekliyoruz'

Bakan Akar: 17 bin 498 kişi ihraç edildi

Bakan Akar: 17 bin 498 kişi ihraç edildi

15 bin TL maaş elektrik ve su bedava

15 bin TL maaş elektrik ve su bedava

Piyasalar pazartesi gününe odaklandı!

Piyasalar pazartesi gününe odaklandı!

2025'te dünyayı yönetecek şehirler belli oldu! Türkiye'den bir yer listede

2025'te dünyayı yönetecek şehirler belli oldu! Türkiye'den bir yer listede

Paranızı iade alabilirsiniz!

Paranızı iade alabilirsiniz!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

4 ayın en düşüğünde!

4 ayın en düşüğünde!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

İki günde aldığı hisselerle şirket ortağı oldu

İki günde aldığı hisselerle şirket ortağı oldu

Dolar almak mantıklı mı?

Dolar almak mantıklı mı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
EKONOMİ KİTAPLIĞI - Yatırımcı ve işlemcilerden "Paranın Kuralı"

EKONOMİ KİTAPLIĞI - Yatırımcı ve işlemcilerden "Paranın Kuralı"

Kredi faizlerinin düşmesi gayrimenkul sektörünü canlandırdı

Kredi faizlerinin düşmesi gayrimenkul sektörünü canlandırdı

Bakan Yardımcısı Kalaycı: Zonguldak’ta 1,5 milyar ton kömür rezervi var (2)

Bakan Yardımcısı Kalaycı: Zonguldak’ta 1,5 milyar ton kömür rezervi var (2)

Bakan Albayrak'tan 'TLREF' açıklaması

Bakan Albayrak'tan 'TLREF' açıklaması

Hazine üç ayda 30.7 milyar liralık iç borçlanma yapacak

Hazine üç ayda 30.7 milyar liralık iç borçlanma yapacak

MB/Uysal: Enflasyon görünümündeki iyileşme devam ediyor

MB/Uysal: Enflasyon görünümündeki iyileşme devam ediyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.