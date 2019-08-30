Petrol ithalatı haziranda azaldı

Türkiye'nin toplam petrol ithalatı haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7 azalarak 3 milyon 151 bin 387 tona geriledi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun "2019 Haziran Ayı Petrol Piyasası Sektör Raporu"na göre, Türkiye'nin toplam petrol ithalatı içinde en büyük kalemi oluşturan ham petrol alımı yüzde 15,5 artışla 2 milyon 116 bin 479 tona yükseldi.

Söz konusu ayda en fazla ham petrol ithalatı 898 bin 915 tonla Irak'tan yapılırken, bu ülkeyi 754 bin 480 bin tonla Rusya, 145 bin 255 tonla Kazakistan izledi.

Motorin ithalatı ise haziranda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 39,7 azalışla 751 bin 48 tona düştü. İthalatın geriye kalan bölümünü havacılık ve denizcilik yakıtları, fuel-oil türleri ve diğer ürünler oluşturdu.

Böylece, Türkiye'nin toplam petrol ithalatı haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7 azalarak 3 milyon 151 bin 387 tona düştü.

Haziranda motorin türleri üretimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 40 artışla 1 milyon 54 bin 13 tona, benzin türleri üretimi yüzde 17,3 artışla 448 bin 784 tona çıktı. Havacılık yakıtları üretimi ise yüzde 0,4 azalarak 444 bin 411 tona indi.