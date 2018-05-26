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Petrol ithalatı martta yüzde 5 azaldı

FİNANS HABERLERİ  | 26.05.2018 13:03 | Son Güncelleme

Türkiye'nin toplam petrol ithalatı martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,8 azalışla 3 milyon 91 bin tona geriledi - Toplam petrol ithalatı içinde en büyük kalemi oluşturan ham petrol ithalatı yüzde 36,4 azalışla 1 milyon 337 bin tona düştü

Türkiye'nin toplam petrol ithalatı martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,8 azalışla 3 milyon 91 bin tona geriledi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) "2018 Mart Ayı Petrol Piyasası Sektör Raporu"na göre, Türkiye'nin toplam petrol ithalatı içinde en büyük kalemi oluşturan ham petrol alımı yüzde 36,4 azalışla 1 milyon 337 bin tona indi.

Söz konusu dönemde en fazla ham petrol ithalatı 859 bin tonla İran'dan yapılırken, bu ülkeyi 151 bin tonla Kuveyt, 150 bin tonla Suudi Arabistan izledi.

Motorin ithalatı martta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 40,1 artarak 1 milyon 280 bin tona çıkarken, havacılık yakıtları ithalatı ise yüzde 8,2 azalarak 15 bin tona düştü. İthalatın geriye kalan bölümünü denizcilik yakıtları ve diğer ürünler oluşturdu.

Böylece, Türkiye'nin toplam petrol ithalatı martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,8 azalışla 3 milyon 91 bin tona geriledi.

- Üretimde azalış

Martta motorin türleri üretimi yüzde 19,5 azalışla 731 bin tona indi. Benzin ürünleri üretimi yüzde 25,1 azalışla 323 bin tona, havacılık yakıtları üretimi ise yüzde 15,9 azalışla 323 bin tona düştü.

Söz konusu dönemde toplam rafineri petrol ürünleri üretimi yüzde 41,6 azalışla 1 milyon 460 bin ton oldu.

Martta havacılık yakıtları ihracatı 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 16,2 azalışla 239 bin tona, denizcilik yakıtları ihracatı da yüzde 38,2 azalışla 189 bin tona indi.

Bu dönemde motorin türleri ihracatı ise yüzde 92,5'lik azalışla 6 bin 965 bin tona, benzin türleri ihracatı ise yüzde 28,9 azalarak 235 bin tona düştü.

Böylece petrol piyasasında diğer ürünlerle birlikte toplam ihracat yüzde 37'lik azalışla yaklaşık 670 bin ton oldu.

- Petrol ürünleri satışlarında artış

Türkiye'nin toplam petrol ürünü satışları martta, 2017 yıl aynı ayına göre yüzde 12,2 artarak 2 milyon 517 bin tona yükseldi.

Söz konusu dönemde motorin türleri satışları yüzde 14 artışla 2 milyon 156 bin tona, benzin türleri satışları ise yüzde 0,9 artışla 180 bin tona çıktı.

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