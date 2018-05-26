Petrol ithalatı martta yüzde 5 azaldı

Türkiye'nin toplam petrol ithalatı martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,8 azalışla 3 milyon 91 bin tona geriledi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) "2018 Mart Ayı Petrol Piyasası Sektör Raporu"na göre, Türkiye'nin toplam petrol ithalatı içinde en büyük kalemi oluşturan ham petrol alımı yüzde 36,4 azalışla 1 milyon 337 bin tona indi.

Söz konusu dönemde en fazla ham petrol ithalatı 859 bin tonla İran'dan yapılırken, bu ülkeyi 151 bin tonla Kuveyt, 150 bin tonla Suudi Arabistan izledi.

Motorin ithalatı martta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 40,1 artarak 1 milyon 280 bin tona çıkarken, havacılık yakıtları ithalatı ise yüzde 8,2 azalarak 15 bin tona düştü. İthalatın geriye kalan bölümünü denizcilik yakıtları ve diğer ürünler oluşturdu.

Böylece, Türkiye'nin toplam petrol ithalatı martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,8 azalışla 3 milyon 91 bin tona geriledi.

- Üretimde azalış

Martta motorin türleri üretimi yüzde 19,5 azalışla 731 bin tona indi. Benzin ürünleri üretimi yüzde 25,1 azalışla 323 bin tona, havacılık yakıtları üretimi ise yüzde 15,9 azalışla 323 bin tona düştü.