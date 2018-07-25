Petrol ithalatı mayısta yüzde 12 azaldı

Türkiye'nin toplam petrol ithalatı mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,13 azalışla 3 milyon 489 bin tona geriledi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) "2018 Mayıs Ayı Petrol Piyasası Sektör Raporu"na göre, Türkiye'nin toplam petrol ithalatı içinde en büyük kalemi oluşturan ham petrol alımı yüzde 30,98 azalışla 1 milyon 802 bin tona indi.

Söz konusu dönemde en fazla ham petrol ithalatı 930 bin tonla İran'dan yapılırken, bu ülkeyi 352 bin tonla Irak, 210 bin tonla Suudi Arabistan izledi.

Motorin ithalatı ise mayısta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 24,88 artışla 1 milyon 333 bin tona çıktı. İthalatın geriye kalan bölümünü ise havacılık ve denizcilik yakıtları ile fuel-oil türleri ve diğer ürünler oluşturdu.

Böylece, Türkiye'nin toplam petrol ithalatı mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,13 azalışla 3 milyon 489 bin tona geriledi. Geçen yılın aynı döneminde bu rakam 3 milyon 971 bin olarak gerçekleşmişti.

- Üretimde azalış

Mayısta motorin türleri üretimi yüzde 19,09 azalışla 798 bin 681 tona, benzin ürünleri üretimi ise yüzde 26,22 azalışla 372 bin 547 tona geriledi. Havacılık yakıtları üretimi, yüzde 4,94 artarak 433 bin 541 tona yükseldi.