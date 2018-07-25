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Petrol ithalatı mayısta yüzde 12 azaldı

FİNANS HABERLERİ  | 25.07.2018 09:40 | Son Güncelleme

Türkiye'nin toplam petrol ithalatı mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,13 azalışla 3 milyon 489 bin tona geriledi - Toplam petrol ithalatı içinde en büyük kalemi oluşturan ham petrol ithalatı yüzde 30,98 azalışla 1 milyon 802 bin tona düştü

Türkiye'nin toplam petrol ithalatı mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,13 azalışla 3 milyon 489 bin tona geriledi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) "2018 Mayıs Ayı Petrol Piyasası Sektör Raporu"na göre, Türkiye'nin toplam petrol ithalatı içinde en büyük kalemi oluşturan ham petrol alımı yüzde 30,98 azalışla 1 milyon 802 bin tona indi.

Söz konusu dönemde en fazla ham petrol ithalatı 930 bin tonla İran'dan yapılırken, bu ülkeyi 352 bin tonla Irak, 210 bin tonla Suudi Arabistan izledi.

Motorin ithalatı ise mayısta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 24,88 artışla 1 milyon 333 bin tona çıktı. İthalatın geriye kalan bölümünü ise havacılık ve denizcilik yakıtları ile fuel-oil türleri ve diğer ürünler oluşturdu.

Böylece, Türkiye'nin toplam petrol ithalatı mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,13 azalışla 3 milyon 489 bin tona geriledi. Geçen yılın aynı döneminde bu rakam 3 milyon 971 bin olarak gerçekleşmişti.

- Üretimde azalış

Mayısta motorin türleri üretimi yüzde 19,09 azalışla 798 bin 681 tona, benzin ürünleri üretimi ise yüzde 26,22 azalışla 372 bin 547 tona geriledi. Havacılık yakıtları üretimi, yüzde 4,94 artarak 433 bin 541 tona yükseldi.

Söz konusu dönemde toplam rafineri petrol ürünleri üretimi de yüzde 18,03 azalışla 2 milyon 204 bin ton oldu.

Mayısta havacılık yakıtları ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,81 artışla 328 bin 581 tona ulaşırken, denizcilik yakıtları ihracatı da yüzde 38,04 azalışla 72 bin 103 tona geriledi.

Bu dönemde motorin türleri ihracatı yüzde 8,54'lük artışla 9 bin 384 tona çıkarken, benzin türleri ihracatı ise yüzde 43,95 azalarak 166 bin 132 tona indi.

Böylece petrol piyasasında diğer ürünlerle birlikte toplam ihracat da yüzde 25,64'lük azalışla yaklaşık 640 bin 877 ton oldu.

Bu arada, Türkiye'nin toplam petrol ürünü satışları ise mayısta, 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 7,65 artışla 2 milyon 629 bin tona yükseldi.

Söz konusu dönemde motorin türleri satışları yüzde 7,95 artışla 2 milyon 256 bin ton, benzin türleri satışları da yüzde 3,02 azalışla 193 bin ton olarak gerçekleşti.

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