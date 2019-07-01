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Petrol ithalatı nisanda arttı

FİNANS HABERLERİ  | 01.07.2019 10:07 | Son Güncelleme

Türkiye'nin petrol ithalatı nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,35 artarak 3 milyon 586 bin 100 tona yükseldi

Türkiye'nin petrol ithalatı nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,35 artarak 3 milyon 586 bin 100 tona çıktı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun "2019 Nisan Ayı Petrol Piyasası Sektör Raporu"na göre, Türkiye'nin toplam petrol ithalatı içinde en büyük kalemi oluşturan ham petrol alımı yüzde 60,94 artışla 2 milyon 378 bin 355 tona yükseldi.

Söz konusu ayda en fazla ham petrol ithalatı 990 bin 478 tonla Rusya'dan yapılırken, bu ülkeyi 677 bin 274 bin tonla Irak, 437 bin 129 tonla İran izledi.

Motorin ithalatı ise nisanda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 24,33 azalışla 981 bin 534 tona düştü. İthalatın geriye kalan bölümünü havacılık ve denizcilik yakıtları, fuel-oil türleri ve diğer ürünler oluşturdu.

Böylece, Türkiye'nin toplam petrol ithalatı nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,35 artarak 3 milyon 586 bin 100 tona ulaştı.

- Petrol ihracatı yüzde 120,97 artış

Nisanda motorin türleri üretimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 57,43 artışla 1 milyon 12 bin 519 tona, benzin türleri üretimi yüzde 25,68 artışla 412 bin 706 tona, havacılık yakıtları üretimi ise yüzde 10,10 artışla 375 bin 469 tona yükseldi. Söz konusu ayda toplam rafineri petrol ürünleri üretimi ise yüzde 70,27 artarak 2 milyon 845 bin 894 tona çıktı.

Havacılık yakıtları ihracatı nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 34,43 artışla 385 bin 940 tona, denizcilik yakıtları ihracatı ise yüzde 167,43 artışla 274 bin 341 tona yükseldi.

Bu dönemde motorin türleri ihracatı yüzde 2 bin 384'lük artışla 169 bin 868 tona çıkarken, benzin türleri ihracatı ise yüzde 60,52 artarak 215 bin 680 ton oldu. Böylece petrol piyasasında diğer ürünlerle birlikte toplam ihracat yüzde 120,97 artarak 1 milyon 188 bin 534 tona yükseldi.

Bu arada, Türkiye'nin toplam petrol ürünü satışları ise nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,80 azalışla 2 milyon 407 bin 994 tona geriledi.

Söz konusu ayda motorin türleri satışı yüzde 7,79 azalarak 1 milyon 989 bin 55 tona düşerken, benzin türleri satışı yüzde 1,35'lik bir artışla 188 bin 627 tona yükseldi.

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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu epdk petrol Petrol Piyasası Sektör Raporu

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