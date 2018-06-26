Petrol ithalatı nisanda yüzde 10 azaldı

Türkiye'nin toplam petrol ithalatı nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10 azalışla 3 milyon 109 bin tona geriledi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) "2018 Nisan Ayı Petrol Piyasası Sektör Raporu"na göre, Türkiye'nin toplam petrol ithalatı içinde en büyük kalemi oluşturan ham petrol alımı yüzde 37,9 azalışla 1 milyon 478 bin tona indi.

Söz konusu dönemde en fazla ham petrol ithalatı 999 bin tonla İran'dan yapılırken, bu ülkeyi 225 bin tonla Irak, 75 bin tonla Kuveyt izledi.

Motorin ithalatı nisanda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 48,8 artışla 1 milyon 297 bin tona çıkarken, havacılık yakıtları ithalatı ise yüzde 1,9 düşüşle 16 bin tona geriledi. İthalatın geriye kalan bölümünü ise denizcilik yakıtları ve diğer ürünler oluşturdu.

Böylece, Türkiye'nin toplam petrol ithalatı nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10 azalışla 3 milyon 109 bin ton oldu.

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- Üretimde azalış

Nisanda motorin türleri üretimi yüzde 33,7 azalışla 643 bin tona indi. Benzin ürünleri üretimi yüzde 26,5 azalışla 328 bin tona, havacılık yakıtları üretimi ise yüzde 3,7 düşerek 341 bin tona düştü.