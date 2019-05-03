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Petrol ithalatı şubatta arttı

FİNANS HABERLERİ  | 03.05.2019 09:22 | Son Güncelleme

Türkiye'nin petrol ithalatı şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22,57 artışla 3 milyon 366 bin tona yükseldi - Toplam petrol ithalatı içinde en büyük kalemi oluşturan ham petrol ithalatı ise yüzde 78,30 artışla 2 milyon 343 bin tona çıktı

Türkiye'nin petrol ithalatı şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22,57 artarak 3 milyon 366 bin tona çıktı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun "2019 Şubat Ayı Petrol Piyasası Sektör Raporu"na göre, Türkiye'nin toplam petrol ithalatı içinde en büyük kalemi oluşturan ham petrol alımı yüzde 78,30 artışla 2 milyon 343 bin tona yükseldi.

Söz konusu ayda en fazla ham petrol ithalatı 529 bin tonla Irak'tan yapılırken, bu ülkeyi 460 bin tonla Rusya ve 366 bin tonla Kazakistan izledi.

Motorin ithalatı ise şubatta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 22,71 azalışla 844 bin tona düştü. İthalatın geriye kalan bölümünü havacılık ve denizcilik yakıtları, fuel-oil türleri ve diğer ürünler oluşturdu.

Böylece, Türkiye'nin toplam petrol ithalatı şubatta ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22,57 artarak 3 milyon 366 bin tona çıktı.

- İhracat yüzde 126 arttı

Şubatta motorin türleri üretimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 82,97 artışla 849 bin tona, benzin türleri üretimi yüzde 41,16 artışla 431 bin tona, havacılık yakıtları üretimi ise yüzde 26,92 artışla 417 bin tona yükseldi. Söz konusu ayda toplam rafineri petrol ürünleri üretimi ise yüzde 67,79 artarak 2 milyon 530 bin tona çıktı.

Havacılık yakıtları ihracatı şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 47,93 artışla 315 bin tona, denizcilik yakıtları ihracatı ise yüzde 431 artışla 298 bin tona yükseldi.

Bu dönemde motorin türleri ihracatı yüzde 2 bin 189'luk artışla 129 bin tona çıkarken, benzin türleri ihracatı ise yüzde 74,54 artarak 235 bin ton oldu. Böylece petrol piyasasında diğer ürünlerle birlikte toplam ihracat yüzde 126,2 artarak yaklaşık 1 milyon 118 bin tona yükseldi.

Bu arada, Türkiye'nin toplam petrol ürünü satışları ise şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,56 artışla 2 milyon 68 bin tona çıktı.

Söz konusu ayda motorin türleri satışı yüzde 0,05 artarak 1 milyon 663 bin tona yükselirken, benzin türleri satışı yüzde 1,26'lık kısmi bir azalışla 165 bin tona geriledi.

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Anahtar Kelimeler:
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ihracat ithalat petrol üretim

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