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Petrol ithalatı temmuzda arttı

FİNANS HABERLERİ  | 02.10.2019 11:39 | Son Güncelleme

Türkiye'nin toplam petrol ithalatı temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,2 artarak 4 milyon 97 bin 456 tona çıktı

Türkiye'nin toplam petrol ithalatı temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,2 artarak 4 milyon 97 bin 456 tona yükseldi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun "2019 Temmuz Ayı Petrol Piyasası Sektör Raporu"na göre, Türkiye'nin toplam petrol ithalatı içinde en büyük kalemi oluşturan ham petrol alımı yüzde 26,4 artışla 2 milyon 879 bin 823 tona çıktı.

Temmuz ayında en fazla ham petrol ithalatı 1 milyon 262 bin 32 tonla Rusya'dan yapılırken, bu ülkeyi 924 bin 112 tonla Irak, 248 bin 476 tonla Kazakistan izledi.

Motorin ithalatı ise temmuzda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 25,3 azalışla 1 milyon 14 bin 471 tona düştü. İthalatın geriye kalan bölümünü havacılık ve denizcilik yakıtları, fuel-oil türleri ve diğer ürünler oluşturdu.

Böylece, Türkiye'nin toplam petrol ithalatı temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,2 artarak 4 milyon 97 bin 456 tona ulaştı.

Temmuzda motorin türleri üretimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 45,3 artışla 1 milyon 308 bin 389 tona, benzin türleri üretimi yüzde 2,2 artışla 456 bin 224 tona çıktı. Havacılık yakıtları üretimi ise yüzde 7,9 artarak 541 bin 534 tona çıktı.

Söz konusu ayda toplam rafineri petrol ürünleri üretimi ise yüzde 25,2 artışla 3 milyon 198 bin 731 tona yükseldi.

- Petrol ihracatında yüzde 38'lik artış

Havacılık yakıtları ihracatı temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,1 artışla 462 bin 706 tona, denizcilik yakıtları ihracatı ise yüzde 42,1 yükselişle 107 bin 19 tona çıktı.

Bu dönemde motorin türleri ihracatı yüzde 742,3 artışla 96 bin 825 tona, benzin türleri ihracatı ise yüzde 0,8 yükselişle 209 bin 477 tona çıktı. Böylece petrol piyasasında diğer ürünlerle birlikte toplam ihracat yüzde 38,8 artarak 1 milyon 35 bin 700 ton oldu.

Bu arada, Türkiye'nin toplam petrol ürünü satışları ise temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,8 artışla 2 milyon 918 bin 537 tona çıktı.

Söz konusu ayda motorin türleri satışı yüzde 1 artarak 2 milyon 456 bin 981 tona, benzin türleri satışı yüzde 0,6'lık bir artışla 234 bin 911 tona yükseldi.

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Anahtar Kelimeler:
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) petrol

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