Petrol krizi endişeleri artarken dünya iklimi konuşacak

İSTANBUL (AA) - NURAN ERKUL KAYA - Dünya, bir yandan Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine yapılan saldırılar sonrasında hızla yükselen petrol fiyatlarını endişeyle takip ederken, diğer yandan da bugünün ve geleceğin önemli sorunu haline gelen iklim krizinin etkilerini en aza indirmek için hayati kararların alınacağı Birleşmiş Milletler (BM) İklim Eylem Zirvesi'ne odaklandı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in çağrısıyla toplanacak BM İklim Eylem Zirvesi, 60'ın üzerinde ülkeden temsilcinin katılımıyla 23 Eylül'de New York'ta başlayacak. Zirve öncesinde birçok "iklim grevi" düzenlenerek iklim değişikliğiyle mücadeleye ilişkin farkındalık oluşturulacak.

20 Eylül itibarıyla 117 ülkede küresel iklim grevlerine başlanacak. Bu ülkelerde yaklaşık 2 bin 500 iklim grevi düzenlenecek. İklim aktivisti Greta Thunberg ve gençlerin başlatacağı iklim grevlerine, aileler, işçi sendikaları ve özel sektörden milyonlarca insanın katılması bekleniyor.

Avustralya, Fransa, Almanya, İtalya, Yeni Zelanda ve Birleşik Krallık'ta işçilerle bu ülkelerde toplam 21 milyon üyesi olan sendikalar gençleri desteklemek üzere 20-27 Eylül arasında yapılacak grevlere katılacak.