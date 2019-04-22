FİNANS

Petrol Ofisi CFO'su "En Etkin 50 CFO" arasında

FİNANS HABERLERİ  | 22.04.2019 13:22 | Son Güncelleme

Petrol Ofisi CFO'su "En Etkin 50 CFO" arasında

Petrol Ofisi AŞ Mali İşler Müdürü (CFO) Serhan Ulga'nın, "En Etkin 50 CFO" arasında yer aldığı bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamada, "En Etkin 50 CFO" araştırmasının Fortune Türkiye ve DataExpert'in katkılarıyla yürütüldüğü ve bu sene 4'üncüsünün hazırlandığı kaydedildi.

Toplam 400 şirket CFO'sunun değerlendirildiği ve aralarından en başarılı finansal performans gösteren 50 CFO'nun seçildiği araştırmada, Petrol Ofisi AŞ CFO'su Serhan Ulga'nın da yer aldığı belirtildi.

Türkiye ve ABD’de 30 yıllık deneyime sahip olan Ulga, Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu ve ABD'de yeminli mali müşavirlik yapma yetkisi bulunuyor. 2018 itibarıyla Petrol Ofisi'nde CFO görevini yürüten Ulga, Petrol Ofisi'ne katılmadan önce son olarak Pegasus Hava Taşımacılığı'nda CFO'luk görevini yürütüyordu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ulga, Petrol Ofisi'nin her alanda önemli bir gelişim ve değişim sürecinde bulunduğuna dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Biz de finansal alt yapımızı güncelliyor, geliştiriyoruz. Kadromuzu zenginleştirdik. Daha merkezi bir sisteme geçtik. Tüm iş süreçleri ile ilgili bir dönüşüm yaşanmaya çalışılıyor, fazla tekrarlar, gereksiz olanlar ayrıştırılıyor. Finansal kültürü değiştirdik diyebilirim. Petrol Ofisi olarak, finansal açıdan orta ölçekli bir bankanın hacmine sahibiz. Dolayısıyla daha yapacağımız bazı işler var. Alt yapı değişimi, oya işler gibi işlenmesi gereken bir süreç. Çok hızlı yapılması hem doğru hem de mümkün değil. Buna karşın Petrol Ofisi’nde her alanda olduğu gibi finansal yapımızda da önemli bir gelişim sürecini başarı ile geride bıraktık."

PARTNEREski sevgiliden bomba itiraf! Angelina cinsel ilişki bağımlısıydıEski sevgiliden bomba itiraf! Angelina cinsel ilişki bağımlısıydı
Girişimcilere ücretsiz uluslararası istihdam desteğiGirişimcilere ücretsiz uluslararası istihdam desteği
Hepsiburada bahar indirimi başlattıHepsiburada bahar indirimi başlattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
En Etkin 50 CFO petrol ofisi

En Çok Okunan Haberler

Şehit ailesi saldırı sonrası ilk kez konuştu!

Şehit ailesi saldırı sonrası ilk kez konuştu!

Kılıçdaroğlu'na saldırıda yeni gelişme! O da yakalandı

Kılıçdaroğlu'na saldırıda yeni gelişme! O da yakalandı

Borcu olan herkesi ilgilendiriyor! Artık bunu yapamayacaklar

Borcu olan herkesi ilgilendiriyor! Artık bunu yapamayacaklar

Milyonlarca kişiye müjdeli haber! Yargıtay 'işçi haklı' dedi

Milyonlarca kişiye müjdeli haber! Yargıtay 'işçi haklı' dedi

Dolarda hareketlilik sürüyor!

Dolarda hareketlilik sürüyor!

Sezonun ilki gerçekleşti! Dev gemi 620 turistle Kuşadası'na geldi

Sezonun ilki gerçekleşti! Dev gemi 620 turistle Kuşadası'na geldi

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

TÜGİAD Başkanı Şohoğlu: Yeni Reform Paketini, yapısal reform sürecinin ilk adımı olarak görüyoruz

TÜGİAD Başkanı Şohoğlu: Yeni Reform Paketini, yapısal reform sürecinin ilk adımı olarak görüyoruz

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Dolarda dalgalanma!

Dolarda dalgalanma!

2019 yerel seçim sonuçları

2019 yerel seçim sonuçları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Girişimcilere ücretsiz uluslararası istihdam desteği

Girişimcilere ücretsiz uluslararası istihdam desteği

Hepsiburada bahar indirimi başlattı

Hepsiburada bahar indirimi başlattı

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

"Her şey dahil" paketinin konsepti değişiyor

Otellerle ilgili çok önemli karar!

Türkiye kiraz ihracatında hedef büyüttü

Türkiye kiraz ihracatında hedef büyüttü

Avrupalı askeri Türk miğferi koruyor

Avrupalı askeri Türk miğferi koruyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.