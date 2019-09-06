FİNANS

Petrol Ofisi, tek seferde 470 bin litre yakıt ikmali yaptı

FİNANS HABERLERİ  | 06.09.2019 13:40 | Son Güncelleme

Petrol Ofisi, tek seferde 470 bin litre yakıt ikmali yaptı

Petrol Ofisi, Marmaris açıklarında demirleyen 136 metre uzunluğundaki Flying Fox’a tek seferde 470 bin litre yakıt ikmali yaptı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Petrol Ofisi bayisi Asmira Group tarafından bir süredir Muğla ve çevresinde seyreden Flying Fox adlı yata 15 kara tankeriyle 470 bin litre "M10 Euro Diesel" ikmali yapıldı.

Dünyanın en büyük yatlarından Flying Fox'a bu yaz Petrol Ofisi tarafından ikmali gerçekleştirilen 1 milyon litreden fazla yakıt, 20 bin binek aracın deposunu dolduracak kapasiteye sahip.

Açıklamada görüşüne yer verilen Petrol Ofisi Deniz Satışları Müdürü Celal Ersan, Petrol Ofisi Marine'nin Türkiye denizlerinin tamamında gümrüklü veya transit yakıt ikmali yapabilen tek marka olduğunu belirtti. Ersan, şunları kaydetti:

"Türkiye’nin tüm sahil şeridi boyunca konumlandırılmış 7 deniz terminali ve 1 yüzer istasyon ve 5 marina istasyonu ile güçlü bir operasyon gücüne sahibiz. 12 deniz tankeri (barç) ile transit ve iç pazarda yıllık 700 bin tonun üzerinde yakıt ikmali gerçekleştiriyoruz. Bunu da örneklemek gerekirse, Petrol Ofisi Marine'nin bir günde yaptığı ortalama yakıt satışı miktarı, iyi satış performanslarına sahip 120 istasyonun günlük satış miktarının toplamına eşittir. Petrol Ofisi Marine'nin yıllık satışı, Türkiye’de trafiğe kayıtlı toplam 12 milyonu aşkın her binek aracın deposunu bir kez dolduracak büyüklüktedir."

Almanya’da 2016'da inşa edilen, Türkiye turizmi ve ekonomisine katkı sağlayan Flying Fox, aynı zamanda iç hacim olarak da dünyanın en büyük 14. yatı unvanına sahip.

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Anahtar Kelimeler:
Asmira Group "Flying Fox" petrol ofisi yakıt ikmali

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