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Petrol Ofisi ve Tekzen'den kampanya

FİNANS HABERLERİ  | 19.09.2018 12:25 | Son Güncelleme

Tekzen’den tek seferde 300 lira ve üzeri alışveriş yapan tüketiciler, Petrol Ofisi’nden 25 liralık yakıt kazanıyor

İSTANBUL (AA) - Petrol Ofisi ve Tekzen, düzenledikleri kampanya ile tüketicilere harcarken kazanma fırsatı sunuyor.

Petrol Ofisi ve Tekzen'den yapılan ortak açıklamaya göre, evlerini yenilemek ve güzelleştirmek isteyenler, 14 Ekim 2018 tarihine kadar Tekzen'den tek seferde yapacakları 300 lira ve üzeri alışverişte, 25 lira değerinde Petrol Ofisi yakıt puanı kazanıyor.

Petrol Ofisi ve Tekzen, düzenledikleri kampanya ile tüketicilere harcarken kazanma fırsatı sunuyor. Tekzen’den 300 lira ve üzeri alışverişe Petrol Ofisi’nden 25 liralık yakıt kazandıran kampanya katılmak için, www.petrolofisindekazan.com web adresi ziyaret edilerek, Adı-soyadı, GSM, Plaka ve Tekzen’den verilen kampanya katılım kodunun girilmesi yeterli. 25 liralık yakıt hediyesi, kampanyaya katılanların varsa Positive Card’ına, yoksa GSM numarasına aynı gün içinde yükleniyor.

Kampanya Tekzen mağazalarından yapılacak alışverişlerde geçerli olacak. Yakıt puanları, akaryakıt ve otogaz alımında kullanılabilecek.

"Kendin Yap" (DIY-Do It Yourself) sektörünü Türkiye’ye kazandıran Tekzen, 59 ilde 138 mağazasıyla evlerini güzelleştirmek isteyen tüketicilere ekonomik ve uygulanabilir çözümler sunmaya devam ediyor. Kaliteli ve uygun fiyat seçenekleri ile on binlerce ürünü müşterilerine sunan Tekzen’de tüketiciler, çocuk odalarından kullanışlı mutfaklara, pratik ev gereçlerinden modern banyolara, dekorasyondan boyaya, beyaz eşyadan hırdavata kadar geniş ürün seçenekleri ile aradıkları her şeyi bulabiliyor. Tekzen mağazalarını yılda yaklaşık 40 milyon tüketici ziyaret ediyor.

Türkiye’nin akaryakıt, madeni yağlar ve kimyasallar sektörünün önde gelen markası Petrol Ofisi de yaygın bin 700’ü aşkın yakıt istasyonu ile Türkiye’nin her noktasına hizmet veriyor. Petrol Ofisi ayrıca, bin 400’ün üzerindeki köy pompasının yakıt tedarikinin yanı sıra, 9 akaryakıt terminali, 3 LPG terminali, 20 havaalanı ikmal ünitesi, 1 madeni yağ fabrikası ve yaklaşık 1 milyon metre küp depolama kapasitesi ile Türkiye’de benzeri bulunmayan büyüklük ve çeşitlilikte güçlü bir alt yapıya sahip.

Petrol Ofisi, bu güçlü alt yapısı ve POAIR, POMARINE, PO Madeni Yağlar markaları ile birlikte, Türkiye’ye her alanda katkılar sağlamaya devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
kampanya petrol ofisi TEKZEN

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