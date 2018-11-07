Petrol Ofisi yeni ürünlerini tanıttı

KOCAELİ (AA) - Petrol Ofisi Madeni Yağlar, yeni geliştirdiği hibrit araçlara özel Maxima Hybrid 0W-20 ile yeni nesil hidrolik sistem yağı Hydro Tech HVI-E'yi Kocaeli'de tanıttı. Petrol Ofisi, madeni yağlar ve kimyasallar pazarına yönelik ürünlerinin üretim üssü olan Derince'deki tesislerinin kapısını gazetecilere açtı. Madeni Yağlar Direktörü Sezgin Gürsu'nun ev sahipliğindeki basın gezisinde, Petrol Ofisi Teknoloji Merkezi'nde (POTEM) geliştirilen hibrit araçlara özel Maxima Hybrid 0W-20 motor yağı ile yeni nesil hidrolik sistem yağı Hydro Tech HVI-E'nin lansmanı gerçekleştirildi. Sezgin Gürsu, Petrol Ofisi olarak yıllık 140 bin ton üretim ve 65 bin ton depolama kapasiteli Derince'deki fabrikalarında ürettikleri ürünleri Türkiye'de 16 bin noktada satışa sunduklarını söyledi. Derince'deki tesislerinin 350'nin üzerinde farklı ürünle başta otomotiv olmak üzere Türkiye'nin madeni yağlar ihtiyaç çeşitliliğinin tamamına tek çatı altında çözümler sunabilen en gelişmiş merkez olduğunu vurgulayan Gürsu, fabrikada geçen yıl 122 bin tonun üzerinde üretim gerçekleştirdikleri ve bunun 10 bin tonu aşkın kısmını 4 kıtada 33 ülkeye ihraç ettikleri bilgisini verdi.

Gürsu, Petrol Ofisi'nin Derince'de geliştirdiği ve ürettiği ileri teknolojiye sahip zengin ürün çeşitliliğiyle madeni yağlar alanında da Türkiye'de üretime, sanayiye, ekonomiye önemli katkılar sağladığını kaydetti. Petrol Ofisi Madeni Yağlar'ın elde ettiği bu başarıda geniş bir coğrafyanın en önemli merkezi konumundaki POTEM'in büyük katkısı olduğuna işaret eden Gürsu, şöyle devam etti: "Petrol Ofisi Madeni Yağlar üretim tesisi içinde yer alan bin metrekarelik bir kapalı alana sahip ve 6 milyon dolarlık yatırım değeri bulunan POTEM, son teknoloji cihazları, uzman kadrosu, 77 yıla uzanan benzersiz bir bilgi birikimi ve tecrübeyle hizmet veriyor, Ar-Ge çalışmaları gerçekleştiriyor. POTEM'de, 83'ü TÜRKAK'tan akredite olmak üzere ulusal ve uluslararası metotlarla toplam 155 farklı test yapılabiliyor. Merkezimizde, yılda ortalama 150 bin test gerçekleştiriyoruz. POTEM, gelişmiş teknoloji ve akredite kabiliyetiyle sadece Petrol Ofisi'ne hizmet vermiyor, başta kamu kuruluşları olmak üzere aralarında dünya devlerinin de bulunduğu yerli ve yabancı çok sayıda firmaya, kısacası tüm sektöre, Ar-Ge, kalite kontrol ve analiz hizmetleri sunuyoruz. Dolayısıyla POTEM, madeni yağ alanında uluslararası arenada da en gelişmiş teknoloji merkezlerinden biri konumunda."

Gürsu, Türkiye'de her marka ve model araç için birebir uyumlu çözümler sunduklarını anlatarak, "Petrol Ofisi olarak tamamı POTEM'de geliştirilen ve bu tesisimizde üretilen ürün portföyümüzle pazar ihtiyaçlarının tamamına yakınını karşılıyoruz. Üstün nitelikli Maxima ve Maximus marka motor yağlarımızla Türkiye'de yaygın her araç marka ve modeli için birebir uyumlu zengin çözüm seçenekleri sunuyoruz." ifadelerini kullandı. - Hibrit otomobillere özel motor yağı Maxima Hybrid 0W–20 Küresel arenada çevresel ve ekonomik unsurların tüm sektörler için öncelikli hale geldiğine, otomotiv ve madeni yağ sektörlerini ileriye götüren, teknolojiyi tetikleyenin de bu faktörler olduğuna dikkati çeken Gürsu, otomotiv teknolojileriyle motor yağlarındaki paralel gelişimin zorunluluğuna ve birbirini desteklemesi gerekliliğine vurgu yaptı. Gürsu, yasal emisyon düzenlemelerindeki mevcut trende bakıldığında, 2025 yılından itibaren sadece içten yanmalı motora sahip araçlarla limitlerin karşılanamayacağını belirterek, çözümün ortalama değeri düşürmek için sıfır emisyon değerlerini hedefleyen teknoloji ile hibrit ve elektrikli araçlar olduğunu söyledi.

Araç üreticilerinin düşük yakıt tüketimi sağlayan elektrik motoru destekli hibrit sistemler ve kompleks egzoz emisyon sistemleriyle çözüm ürettiğini aktaran Gürsu, "Hiç şüphesiz otomotiv ve motor yağı teknolojileri, paralel ve birbirini destekleyen gelişmelerdir. Dolayısıyla bu hibrit sistemleri desteklemek, ömrünü uzatmak için motor yağı teknolojisinin adaptasyonunun yapılması da önemli bir ihtiyaç haline gelmiştir. Türkiye madeni yağlar ve kimyasallar pazarının geleneksel lideri olan Petrol Ofisi Madeni Yağlar da bu alanda sorumluluk üstlendi ve hibrit araçlara özel motor yağı Maxima Hybrid 0W–20'yi geliştirdi." diye konuştu. Gürsu, POTEM'in gelişmiş teknolojik olanakları dahilinde yapılan Ar-Ge çalışmaları sonucu geliştirilen Maxima Hybrid 0W–20'nin ileri teknolojiye ve çok önemli niteliklere sahip olduğunu vurgulayarak, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Maxima Hybrid 0W–20, hibrit sistemdeki kompleks egzoz emisyon sistemleriyle uyumlu düşük kül teknolojisine sahip, başta start-stop teknolojisi olmak üzere anlık yağlama ihtiyacına hızla cevap veriyor, düşük viskozitesiyle sürtünme kayıplarını azaltarak, performansı maksimize ediyor, yakıt tasarrufu sağlıyor, motoru en etkin şekilde koruyor. Uzun ömrüyle maliyetleri düşüren Maxima Hybrid 0W–20, motor performansına katkısına karşın, yakıt tasarrufu da sunuyor. Maxima Hybrid 0W–20, standart motor yağlarına kıyasla yüzde 3 daha düşük sarfiyat ile yakıt ekonomisi sağlıyor. POTEM'de geliştirilen, alanındaki en gelişmiş ürün niteliğindeki tam sentetik motor yağı Maxima Hybrid 0W–20, performansıyla sınıfının en üst seviyesinde bulunuyor. İki kata kadar daha hızlı akışkanlık gücü, eksi 40 dereceye kadar pompalanabilme yeteneği, 150 derecede dahi kopmayan yağ filmi gibi üstün nitelikleriyle aşırı sıcak ve soğukta maksimum aşınma koruması sağlayan bu ileri teknolojiye sahip ürünümüzün seri üretimine başladık, bir ay içinde satışa sunuyoruz."