FİNANS

Petrol piyasaları için "kışın riskli" uyarısı

FİNANS HABERLERİ  | 08.10.2019 14:12 | Son Güncelleme

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak: - "Petrol piyasası şu anda istikrarlı. Ancak kış dönemi için bazı riskler var, durumu yakından takip ediyoruz"

MOSKOVA (AA) – Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, küresel petrol piyasalarının istikrarlı bir durumda olduğunu belirterek, “Ancak kış dönemi için bazı riskler var, durumu yakından takip ediyoruz.” dedi.

Novak, Rus devlet kanalı Rossiya 24’e verdiği mülakatta, enerji piyasalarındaki son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Küresel petrol piyasalarında “kriz emaresi” görmediklerini dile getiren Novak, “Petrol piyasası şu anda istikrarlı. Ancak kış dönemi için bazı riskler var, durumu yakından takip ediyoruz.” diye konuştu.

Süresi yıl sonunda sona erecek Rusya ile Ukrayna arasındaki doğal gaz transit sözleşmesine değinen Novak, “Ukrayna ile mevcut sözleşmeyi 1 yıllığına uzatabiliriz. Gerekirse sözleşmedeki bazı şartları da değiştirebiliriz. Bunu teklif etmeye hazırız.” diye konuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bir süre önce yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın enerji konusunda Avrupa mevzuatını uygulamaya geçirmeye çalıştığını belirterek, "Eğer bunu yıl bitmeden başarabilirlerse, Avrupa mevzuatı çerçevesinde Ukrayna ile transit sözleşmesini bir yıllığına uzatabiliriz.” ifadelerini kullanmıştı.

Makyaj malzemesi sanıp gözüne sürdü, kabusu yaşadıMakyaj malzemesi sanıp gözüne sürdü, kabusu yaşadı
Online alışveriş, AVM talebini azaltmadı: Tüketici uygun fiyatın peşindeOnline alışveriş, AVM talebini azaltmadı: Tüketici uygun fiyatın peşinde
Türk perakende markaları Rus "pazaryerleri" ile bir araya geldiTürk perakende markaları Rus "pazaryerleri" ile bir araya geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
enerji Novak petrol Ukrayna

En Çok Okunan Haberler

Flaş operasyon! Kritik isimlere gözaltı kararı...

Flaş operasyon! Kritik isimlere gözaltı kararı...

Fuat Oktay: Türkiye tehditlerle hareket edecek bir ülke değil

Fuat Oktay: Türkiye tehditlerle hareket edecek bir ülke değil

Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili Bakan Albayrak'tan önemli açıklama

Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili Bakan Albayrak'tan önemli açıklama

'Sigara ve alkole' vergi artışı yolda

'Sigara ve alkole' vergi artışı yolda

Memur ile emeklisine 2020 yılında zam ve fark yolda

Memur ile emeklisine 2020 yılında zam ve fark yolda

Trump'ın açıklaması sonrası dolarda son durum

Trump'ın açıklaması sonrası dolarda son durum

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Online alışveriş, AVM talebini azaltmadı: Tüketici uygun fiyatın peşinde

Online alışveriş, AVM talebini azaltmadı: Tüketici uygun fiyatın peşinde

Türk perakende markaları Rus "pazaryerleri" ile bir araya geldi

Türk perakende markaları Rus "pazaryerleri" ile bir araya geldi

THY'nin 700 kadın kabin görevlisi alım ilanına büyük ilgi başvuru sayfasını kilitledi

THY'nin 700 kadın kabin görevlisi alım ilanına büyük ilgi başvuru sayfasını kilitledi

THBB: İnşaat sektörü 16 ay sonra canlanma belirtisi gösterdi

THBB: İnşaat sektörü 16 ay sonra canlanma belirtisi gösterdi

Turunçgillerin atası pomelo, sadece Antalya'da yetişiyor

Turunçgillerin atası pomelo, sadece Antalya'da yetişiyor

İHBİR'den rekor ihracat

İHBİR'den rekor ihracat

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.