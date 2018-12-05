Petrol piyasaları OPEC toplantısına odaklandı

EMRE GÜRKAN ABAY - Petrol fiyatlarında son haftalarda yaşanan sert düşüşün ardından, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile OPEC dışı bazı ülkeler üretim kısıntısını müzakere etmek üzere yarın Viyana'da toplanacak.

"OPEC plus" olarak adlandırılan, OPEC üyesi ve aralarında Rusya’nın da yer aldığı OPEC dışı bazı petrol üreticisi ülkelerin, toplantıda üretimlerini günlük 1-1,5 milyon varil düzeyinde azaltma kararı alması bekleniyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Arjantin'de düzenlenen G20 Zirvesi'nin ardından yaptığı açıklamada, petrol üretim kısıntısı anlaşmasını 2019'a uzatmak için Suudi Arabistan ile anlaşmaya vardıklarını, ancak hacimler hakkında nihai karar alınmadığını vurguladı.

Suudi Arabistan Enerji, Sanayi ve Maden Kaynakları Bakanı Halid el-Falih ise hafta başında yaptığı açıklamada, küresel petrol üretiminde yeni bir ayarlamanın yapılmasını gerektiğini belirterek, "Ancak bunun için tüm üreticilerin katılımı gerekiyor." ifadesini kullandı.

Öte yandan OPEC Ekonomik Komisyonu, geçen hafta yayımlanan raporunda, petrol fiyatlarında dengenin tekrar sağlanabilmesi için toplam kısıntının günlük en az 1,3 milyon varil düzeyinde gerçekleşmesi gerektiği tavsiyesinde bulunmuştu.