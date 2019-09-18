"Petrol piyasasında arz yeterli seviyede"

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Dr. Fatih Birol, Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine yapılan saldırı sonrasında küresel petrol piyasasında arz miktarının yeterli seviyede olduğunu bildirdi.

Birol, cumartesi Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait iki tesisin saldırıya uğramasıyla ilgili olarak, IEA'nın internet sitesi üzerinden canlı olarak yapılan söyleşide, küresel petrol piyasasında şu anda arz miktarının yeterli seviyede olduğunu belirterek, "IEA üye ülkelerinin küresel petrol talebine 15 gün yetecek miktarda yaklaşık 1,55 milyar varil acil durum stoku bulunuyor. Buna ek olarak, IEA üye ülkelerinin temmuz sonu itibarıyla 2,9 milyar varillik endüstri stoku var. Bunun 650 milyon varili hemen piyasaya verilmek üzere hazır halde." dedi.

- "IEA risklere karşı tetikte"

Birol, son günlerde yaşanan olayların petrol güvenliğinin hafife alınmaması gerektiğini gösterdiğine işaret ederek, enerji güvenliğinin küresel ekonominin önemli bir parçası olduğunu vurguladı.