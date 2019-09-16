FİNANS

"Petrol tesislerinin roketle vurulduğuna yönelik bilgiler var"

FİNANS HABERLERİ  | 16.09.2019 13:06 | Son Güncelleme

ABD eski Dışişleri Bakan Yardımcısı Matthew Bryza: - "(Saudi Aramco petrol tesisleri) Petrol tesislerinin güdümlü bir roket saldırısı yapılarak vurulduğuna yönelik bilgiler var" - "Böyle bir saldırı İran'ın son aylardaki tutumuna uygun bir görüntü sergiliyor" - Hindistan Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu Baş Ekonomi Danışmanı Dr. Ajay Chhibber: - "Petrol fiyatlarında bir anda ciddi bir sıçrama oldu ve bu durum ne kadar sürecek bilemiyoruz. Orta Doğu'nun görünümü bu saldırıyla birlikte daha da negatif hale gelebilir"

İSTANBUL (AA) - ABD'nin Avrupa-Avrasya ilişkilerinden sorumlu eski Dışişleri Bakan Yardımcısı Matthew Bryza, Suudi Arabistan'daki petrol tesislerine yapılan saldırılara ilişkin, "Petrol tesislerinin güdümlü bir roket saldırısı yapılarak vurulduğuna yönelik bilgiler var. Böyle bir saldırı İran'ın son aylardaki tutumuna uygun bir görüntü sergiliyor." dedi.

Bryza, Stratejik Teknik Ekonomik Araştırmalar Merkezi (STEAM) tarafından bu yıl 20'ncisi düzenlenen Uluslararası Enerji Konferansı'nın "Küresel Enerji Sektöründe Dengeler: Enerjinin Geleceği" oturumunda konuştu.

Suudi Arabistan'ın ulusal petrol şirketi Suudi Aramco'nun tesislerine yapılan saldırıyı anımsatarak konuşmasına başlayan Bryza, bu tesislerdeki günlük üretimin dünya petrol üretiminin yüzde 5'ine karşılık geldiğini söyledi.

Bu büyüklükteki tesislere böylesi "sofistike bir saldırının" amatörler tarafından yapılmasının mümkün olmadığını iddia eden Bryza, "Drone'lar bunu nasıl yapabilir bilmiyorum. Kullanılan silah sistemi her ne ise bu tesisteki hava savunma sistemini deldi geçti." diye konuştu.

Saldırıyla tesislere verilen zararın uzaydan görülebildiğine dikkati çeken Bryza, "Buraya gelmeden önce bana bazı bilgiler geldi. Hükümetlerden ve enerji sektöründen bilgi kaynaklarım var. Petrol tesislerinin güdümlü bir roket saldırısı yapılarak vurulduğuna yönelik bilgiler var. Böyle bir saldırı, İran'ın son aylardaki tutumuna uygun bir görüntü sergiliyor." ifadelerini kullandı.

- "Saldırı enerji sektöründeki belirsizlikleri artırıyor"

Hindistan Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu Baş Ekonomi Danışmanı Dr. Ajay Chhibber de Dünya Ekonomi Forumu'na göre iklim değişikliği ve küresel ısınma, tüketim ve üretimdeki hızlı değişimler, siber tehditler, yönetmelik ve tarife değişimleri ile doğal afetlerin enerji sektöründe önemli riskler oluşturduğunu söyledi.

Bu risklerin dünyayı farklı şekillerde etkilediğini dile getiren Chhibber, diğer yandan küresel belirsizliğin de bu risklere katkı yaptığını kaydetti.

Chhibber, Saudi Aramco'nun tesislerine yapılan saldırıya ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Petrol fiyatlarında bir anda ciddi bir sıçrama oldu ve bu durum ne kadar sürecek bilemiyoruz. Orta Doğu'nun görünümü bu saldırıyla birlikte daha da negatif hale gelebilir. Bu yüzden, bu tür gelişmeler enerji sektöründeki belirsizlikleri artırıyor." ifadelerini kullandı.

PARTNERSiz bir de onu makyajsız görün!Siz bir de onu makyajsız görün!
Halkbank kredi faiz oranlarını indirdiHalkbank kredi faiz oranlarını indirdi
Bakan Pakdemirli: Çetin Barajı, RCC tipine göre Avrupa'nın en büyüğüBakan Pakdemirli: Çetin Barajı, RCC tipine göre Avrupa'nın en büyüğü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD eski Dışişleri Bakan Yardımcısı Matthew Bryza Hindistan Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu Baş Ekonomi Danı petrol petrol fiyatları suudi arabistan

En Çok Okunan Haberler

Trump'tan 'muhtemel bir saldırıya hazırız' mesajı

Trump'tan 'muhtemel bir saldırıya hazırız' mesajı

MasterChef'te Mehmet Şef'i çıldırtan hareket! Ceza verdi

MasterChef'te Mehmet Şef'i çıldırtan hareket! Ceza verdi

Merkez Bankası kararı sonrası bir banka daha faizleri düşürdü

Merkez Bankası kararı sonrası bir banka daha faizleri düşürdü

Ekonomi için kritik veri açıklandı

Ekonomi için kritik veri açıklandı

Dolarda 'petrol' yükselişi

Dolarda 'petrol' yükselişi

Saldırılar sonrası 5 ayın zirvesini gördü

Saldırılar sonrası 5 ayın zirvesini gördü

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Halkbank kredi faiz oranlarını indirdi

Halkbank kredi faiz oranlarını indirdi

Bakan Pakdemirli: Çetin Barajı, RCC tipine göre Avrupa'nın en büyüğü

Bakan Pakdemirli: Çetin Barajı, RCC tipine göre Avrupa'nın en büyüğü

Perakende satış hacmi Temmuz’da yıllık yüzde 3.7 azaldı

Perakende satış hacmi Temmuz’da yıllık yüzde 3.7 azaldı

TÜİK- İşsizlik yüzde 13'e, tarım dışı işsizlik yüzde 15.3'e çıktı (2)

TÜİK- İşsizlik yüzde 13'e, tarım dışı işsizlik yüzde 15.3'e çıktı (2)

Sektörlerde toplam cirolar Temmuz ’da yıllık yüzde 12.6 arttı

Sektörlerde toplam cirolar Temmuz ’da yıllık yüzde 12.6 arttı

Altın fiyatları 16 Eylül: Günün gram altın ve çeyrek altın fiyatIarı

Haftanın ilk günü gram ve çeyrek altın...

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.