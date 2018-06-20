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Petrol üretiminde artış miktarı tartışılıyor

FİNANS HABERLERİ  | 20.06.2018 10:58 | Son Güncelleme

Energy Aspects'in Jeopolitika Analisti Riccardo Fabiani: - "Cuma günü Viyana'da yapılacak toplantıda OPEC ve Rusya'nın ham petrol üretimlerini arttırma kararı almasına kesin gözüyle bakılıyor. Piyasalar açısından asıl sorun artış miktarı" - "Ülkelerin ham petrol üretimlerini toplamda günlük 500 bin varil veya daha az arttırma kararı alması durumunda, piyasalar bunu hızlı biçimde sindirecek. Birkaç hafta içinde ise piyasadaki yüksek talep ve düşük arz nedeniyle fiyatlar yeniden yükselişe geçecek" - Price Futures Group'un Kıdemli Piyasa Analisti Phil Flynn: - "Suudi Arabistan ve Rusya'nın birlik ve dayanışma göstermek için toplam üretim miktarını günlük ortalama 1 milyon varil arttırma konusunda hemfikir olacağına inanıyorum"

ÖVÜNÇ KUTLU - Londra'daki enerji piyasaları danışmanlık ve araştırma kuruluşu Energy Aspects'in Jeopolitik Analisti Riccardo Fabiani, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) tarafından cuma günü Viyana'da yapılacak toplantıda üretim artırma kararı alınacağına kesin gözüyle bakıldığını belirterek, "Piyasalar açısından asıl sorun artış miktarı. Ülkelerin ham petrol üretimlerini toplamda günlük 500 bin varil veya daha az arttırma kararı alması durumunda, piyasalar bunu hızlı biçimde sindirecek. Birkaç hafta içinde piyasadaki yüksek talep ve düşük arz nedeniyle fiyatlar yeniden yükselişe geçecek." dedi.

Fabiani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, OPEC ve Rusya'nın petrol üretimini beklenenden az arttırması durumunda fiyatların yükseleceğini söyledi.

Geçen hafta Rusya'nın, OPEC ve OPEC dışı ülkelerin toplam üretim miktarı günlük ortalama 1,5 milyon varil yükseltmesini teklif ettiğini anımsatan Fabiani, pazartesi günü de Suudi Arabistan ve bazı OPEC ülkelerinin söz konusu miktarın günlük ortalama 300 bin ila 600 bin varil olması gerektiğini savunduğuna işaret etti.

Fabiani, cuma günü Viyana'da yapılacak toplantıya ilişkin, "Karar, büyük ölçüde Suudi Arabistan ve Rusya arasındaki tavizlere ve uzlaşmaya bağlı olacak. Günün sonunda politik bir karar alınacak. Toplantıda OPEC ve Rusya'nın ham petrol üretimlerini arttırma kararı almasına kesin gözüyle bakılıyor. Piyasalar açısından asıl sorun artış miktarı. Ülkelerin ham petrol üretimlerini toplam 500 bin varil veya daha az arttırma kararı alması durumunda, piyasalar bu kararı hızlı biçimde sindirecek. Birkaç hafta içinde piyasadaki yüksek talep ve düşük arz nedeniyle fiyatlar yeniden yükselişe geçecek." diye konuştu.

Fabiani, İran ve Cezayir gibi OPEC ülkelerinin ise üretim arttırma kararına karşı olduğunu belirterek, alınacak kararın yıl sonunda süresi dolacak üretim kısıntısı anlaşmasının iptali anlamına gelmeyeceğini ve söz konusu anlaşmadaki kotaların revize edilebileceğini kaydetti.

- "Suudi Arabistan ve Rusya dayanışma gösterecek"

Chicago'daki broker firması Price Futures Group'un Kıdemli Piyasa Analisti Phil Flynn da ham petrol üretiminde yapılması beklenen günlük 1,5 milyon varillik artışın bir kısmının piyasalar tarafından şimdiden fiyatlandırıldığını bildirdi.

OPEC üyelerinden İran, Irak ve Venezuela'nın ham petrol üretim miktarının arttırılmasına karşı olduğunu vurgulayan Flynn, "Suudi Arabistan ve Rusya'nın birlik ve dayanışma göstermek için toplam üretim miktarını günlük ortalama 1 milyon varil arttırma konusunda hemfikir olacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Flynn, OPEC ve OPEC dışı ülkelerin üretimi günlük ortalama 1 milyon varil arttırması durumunda ise ilk başta kısa bir dönem satış pozisyonu oluşacağını, ancak daha sonra piyasalarda geri sıçrama görüleceğini ve fiyatların yükseleceğini söyledi.

- Atıl kapasite sorunu

Dünya genelinde yaz sezonunda petrol talebinin yükseleceğine dikkati çeken Flynn, OPEC ülkeleri ve Rusya'nın atıl kapasitesinin artan küresel talebi karşılama oranının önemli olduğunu kaydetti.

Suudi Arabistan ve Rusya'nın toplam atıl kapasitesinin günlük ortalama 1,5 ila 2 milyon varil arasında olduğunun tahmin edildiğini ifade eden Flynn, atıl kapasite söz konusu olduğunda ABD'de kaya petrolü üreticilerinin de hızla ham petrol üretimlerini arttırabileceğini sözlerine ekledi.

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