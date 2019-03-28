Petrol ürünleri pazarında istihdam 200 bin

İSTANBUL (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, enerji alanında Türkiye'ye en fazla istihdam sağlayan ve vergi veren sektörün akaryakıt sektörü olduğunu belirterek, "Akaryakıt sektörümüzde bugün itibarıyla 150 bin vatandaşımız istihdam ediliyor. Tüm petrol ürünleri pazarında ise 200 bin doğrudan istihdam yapıldığını tahmin ediyoruz. Enerji ve madencilikte en yüksek istihdama sahip sektör petrol ürünleri sektörümüz." dedi.

Dönmez, Petroleum İstanbul 2019 - 14. Uluslararası Petrol LPG, Madeni Yağ, Ekipmanları ve Teknoloji Fuarı'nda yaptığı konuşmada, Milli Enerji ve Maden Politikası'nda petrol ve gaz aramacılığının anahtar role sahip olduğunu söyledi.

Bakan Dönmez, Türkiye'nin petrol ve gaz talebinin her zaman yukarı yönlü bir ivme göstereceğini ve bu öngörüden hareketle petrol ve gaz aramacılığı faaliyetlerine hız verdiklerini kaydetti.

Bu çalışmaların ilk sonuçlarının da yavaş yavaş alınmaya başladığını dile getiren Dönmez, "Geçen hafta, Diyarbakır ve Siirt'te üç yeni petrol sahası keşfettik. Yaklaşık 27,5 milyon ton rezervimiz var. İlk defa orada hidrolik çatlatma yöntemiyle petrol üretimini gerçekleştirmiş olduk. Bu sahanın ekonomimize katkısı yaklaşık 700 milyon dolar civarında olacak. Aslında bu keşif de gösteriyor ki, güçlü bir siyasi irade ortaya konulduğunda, yerli insan kaynağımızla gerçekleştiremeyeceğimiz hiçbir hedef ya da proje yok." diye konuştu.