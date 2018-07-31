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"Petrol ve kurdaki artış gaz fiyatlarını etkileyecek"

FİNANS HABERLERİ  | 31.07.2018 11:26 | Son Güncelleme

GAZBİR Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Arslan: - "Artan petrol fiyatı ve döviz kurunun etkisiyle gaz ithalat fiyatı, tüketici satış fiyatlarının üzerine çıktı" - "Brent petrol fiyatı geçen yıl temmuzda 50 dolar seviyelerindeydi. Bugün 74 dolar civarında seyrediyor. Bir yıl içinde yaklaşık yüzde 50 artış söz konusu oldu" - "Bu fiyat oluşumunun doğalgaz fiyatlarını etkilememesi mümkün değil. Önümüzdeki günlerde buna ilişkin bazı kararlar alınabileceğini düşünüyorum" - "Doğalgazda tüketim miktarına göre yeni kademelerin belirlenmesi objektif bir fiyat oluşumu için gerekli olabilir" - "2019 sonuna kadar 1,5 milyar liralık yatırımla yaklaşık 110 ilçe daha gaza kavuşmuş olacak"

İSTANBUL (AA) - NURAN ERKUL KAYA - Türkiye Doğalgaz Dağıtıcıları Birliği (GAZBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Arslan, artan petrol fiyatı ve döviz kurunun etkisiyle gaz ithalat fiyatının, tüketici satış fiyatlarının üzerine çıktığını belirterek, "Brent petrol fiyatı geçen yıl temmuzda 50 dolar seviyelerindeydi. Bugün 74 dolar civarında seyrediyor. Bir yıl içinde yaklaşık yüzde 50 artış söz konusu oldu. Bu fiyat oluşumunun doğalgaz fiyatlarını etkilememesi mümkün değil. Önümüzdeki günlerde buna ilişkin bazı kararlar alınabileceğini düşünüyorum." dedi.

Arslan, enerji sektöründeki gelişmelere yönelik AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin devletin işleyişinde birçok değişikliği beraberinde getirdiğini ve bu kapsamda bakanlıklardaki yeniden yapılanma sürecinin de kısa sürede tamamlanacağını söyledi.

Doğalgaz sektörü olarak bakanlıklar ve kamu kuruluşlarıyla yürüttükleri çeşitli projeler olduğunu ifade eden Arslan, bu projelerin aksamadan sonuçlandırılması için koordineli bir şekilde çalışmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Arslan, bu kapsamda, binalarda enerji verimliliğinin artırılması projesiyle verimli gaz kullanımının yaygınlaşacağına işaret ederek, "Aynı projeyle halihazırda gaz kullanma imkanı olmasına rağmen alternatif verimsiz yakıt türlerini kullanan 12 milyon vatandaşımızın doğalgaz konforuna ulaşması mümkün hale gelecek." diye konuştu.

Yeni dönemde Türkiye'nin ticaret merkezi olması konusunda önemli bir sürece girileceğine dikkati çeken Arslan, şöyle devam etti:

"Komşularımızdaki gelişmeleri izlediğimizde hızla ticaret merkezi olma projesi için çalışmamız gerektiği görülüyor. Sayın Bakanımıza bu konuda her türlü desteği vereceğimizi bildirdik. Aynı zamanda, önümüzdeki dönemde GAZBİR bünyesinde Perakende Ticaret Platformu oluşturacağız. Bilindiği üzere doğalgaz dağıtım şirketlerinin mevzuattan kaynaklı olarak dağıtım faaliyetinin yanı sıra perakende satış yetkileri de bulunuyor. Özellikle Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) tarafından açılacak piyasa çalışmaları doğalgaz dağıtım şirketlerinin işlem yapması için devam ediyor. Dolayısıyla perakende satış faaliyetinin piyasa şartlarında yerine getirilebilmesi için GAZBİR olarak Bakanlık, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ve EPİAŞ ile koordineli şekilde gerekli çalışmaları yapacağız."

- İthalat kontratlarında fiyatlar petrole endeksli

Arslan, artan petrol fiyatları ve döviz kurunun etkisiyle doğalgaz ithalat fiyatının tüketici satış fiyatlarının üzerine çıktığını belirterek, gerçek maliyetlere yakın bir satış fiyatının oluşmasının şirketlerin mali yapılarının korunması açısından önemli bir faktör olduğunu vurguladı.

İthalat kontratlarında fiyatın petrole endeksli olarak belirlendiğini hatırlatan Arslan, şunları söyledi:

"Global petrol fiyatları doğalgaz fiyatlarını belirgin şekilde etkiliyor. Brent petrol fiyatı geçen yıl temmuzda 50 dolar seviyelerindeydi. Bugün 74 dolar civarında seyrediyor. Bir yıl içinde yaklaşık yüzde 50 artış söz konusu oldu. Bu fiyat oluşumunun doğalgaz fiyatlarını etkilememesi mümkün değil. Önümüzdeki günlerde buna ilişkin bazı kararlar alınabileceğini düşünüyorum. Piyasa şartlarında benzer tüketim profiline sahip tüketicilerin gruplanarak farklı fiyat uygulanması dünya uygulamalarında da kabul görmüş bir yöntem ancak kademelendirmenin doğalgazın hangi amaçla tüketildiğinden ziyade, tüketim miktarı ve doğalgaz kullanımındaki dengesizlik faktörüne göre belirlenmesi daha doğru bir yöntem olarak görünüyor. Dolayısıyla doğalgazda tüketim miktarına göre yeni kademelerin belirlenmesi objektif bir fiyat oluşumu için gerekli olabilir."

- Yurt dışına yatırım sinyali

Arslan, doğalgaz dağıtım sektörünün genişleme çalışmalarını da sürdürdüğünü ve şirketlerin geçen yıl 101 ilçe ve yerleşim yerine gaz arzı sağladığını ifade etti.

Bu yıl yatırım programında yaklaşık 80 yeni ilçe bulunduğunu aktaran Arslan, malzeme fiyatları ve borçlanma maliyetlerindeki artışın genişleme yatırımlarının ilerlemesinde bazı zorluklar yaratmasına rağmen yatırımlarının devam ettiğini belirtti.

Arslan, 2019 sonuna kadar 1,5 milyar liralık yatırımla yaklaşık 110 ilçenin daha gaza kavuşmuş olacağını söyledi.

Hakkari, Şırnak ve Artvin'de şebeke yatırımlarının devam ettiğini dile getiren Arslan, şunları kaydetti:

"Yıl sonuna kadar 81 ilimizin tamamına doğalgaz ulaşmış olacak. Geçtiğimiz 15 yılda doğalgaz dağıtım sektörü çok önemli bir gelişim kaydetti. Büyüyen piyasamız operasyonel anlamda sektörümüzün tecrübesini belirgin şekilde artırdı. Doğalgaz dağıtım sektörü olarak çevre ülkelerde dağıtım şebekesi yatırımları planlıyoruz. Bilgi birikimimizin doğru şekilde yurt dışına taşınması için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile koordineli şekilde çalışmalar yapacağız. Çevre ülkelere yaptığımız ziyaretlerde ciddi bir talebin söz konusu olduğunu görüyoruz. Doğru adımları atarsak önümüzdeki yıllarda yurt dışında ciddi projelere imza atacağımızı düşünüyorum."

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