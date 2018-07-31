"Petrol ve kurdaki artış gaz fiyatlarını etkileyecek"

İSTANBUL (AA) - NURAN ERKUL KAYA - Türkiye Doğalgaz Dağıtıcıları Birliği (GAZBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Arslan, artan petrol fiyatı ve döviz kurunun etkisiyle gaz ithalat fiyatının, tüketici satış fiyatlarının üzerine çıktığını belirterek, "Brent petrol fiyatı geçen yıl temmuzda 50 dolar seviyelerindeydi. Bugün 74 dolar civarında seyrediyor. Bir yıl içinde yaklaşık yüzde 50 artış söz konusu oldu. Bu fiyat oluşumunun doğalgaz fiyatlarını etkilememesi mümkün değil. Önümüzdeki günlerde buna ilişkin bazı kararlar alınabileceğini düşünüyorum." dedi.

Arslan, enerji sektöründeki gelişmelere yönelik AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin devletin işleyişinde birçok değişikliği beraberinde getirdiğini ve bu kapsamda bakanlıklardaki yeniden yapılanma sürecinin de kısa sürede tamamlanacağını söyledi.

Doğalgaz sektörü olarak bakanlıklar ve kamu kuruluşlarıyla yürüttükleri çeşitli projeler olduğunu ifade eden Arslan, bu projelerin aksamadan sonuçlandırılması için koordineli bir şekilde çalışmaya devam edeceklerini dile getirdi.