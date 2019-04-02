FİNANS

Peugeot, 2019 Milano Tasarım Haftası'nı elektriklendiriyor

FİNANS HABERLERİ  | 02.04.2019 10:51 | Son Güncelleme

Peugeot Design Lab tarafından hazırlanan ve markanın elektrikli araçlara geçiş sürecini yansıtan etkileyici bir ışık ve ses gösterisi, 2019 Milano Tasarım Haftası'nda ziyaretçilere benzersiz bir sanat deneyimi yaşatacak

İSTANBUL (AA) - Peugeot, tasarım dünyasının en önemli uluslararası etkinliklerinden biri olan Milano Tasarım Haftası'nda bu yıl da yerini alıyor.

Peugeot'dan yapılan açıklamaya göre, Peugeot Design Lab, Milano Tasarım Haftası için özel olarak Peugeot’nun marka elçisini içeren dinamik bir ışık gösterisi hazırladı.

Yeşil ve mavi ışık gösterileri "aslan" heykelinin hatlarını belirginleştirirken, Milano Tasarım Haftası ziyaretçileri, büyük aslan heykelini çevreleyen 40 adet küçük aslanın arasında gezebilecek.

Söz konusu elektrikli ışık gösterisi 208 yıllık köklü geçmişe sahip Peugeot markasının elektrikli araçlara geçiş sürecini ve yenilikçi vizyonunu sembolize ediyor.

Peugeot aslanı, markanın gururunu, gücünü ve mükemmelliğini temsil ediyor. Peugeot’nun marka elçisi olan aslan, otomotiv sektörü haricinde müşterilerle de tasarımlar hazırlayan Peugeot Design Lab tarafından tasarlandı.

- Aslan’ın hemen yanı başında ziyaretçileri Peugeot e-Legend Concept karşılayacak

Peugeot bunu gözler önüne sermek için e-Legend Concept’ini yarattı. Sürüş keyfinin geleceğine ışık tutan heyecan verici tasarımı, arzu nesnesi bir araç olarak dikkati çekiyor.

Alışılmışın dışında, modern bir görünüm sergileyen ve otomobilin geleceğine ışık tutan konsept, Peugeot markasının mirasını ve genlerini bünyesinde barındırırken yüzde 100 elektrikli, otonom ve bağlanabilirlik gibi teknolojilerle markayı geleceğe taşıyor.

- Yeni Peugeot 208’in İtalya tanıtımı 2019 Milano Tasarım Haftası'nda

Yeni Peugeot 208 markanın geleceğe yönelik vizyonunda önemli bir unsur oluşturuyor. Genç ve dinamik bir görünüm sergileyen yeni 208, Peugeot markasının karakteristik özelliklerini bünyesinde barındırıyor.

Kıvrak, atak, sportif, canlı ve enerjik bir görünüm sergileyen yeni Peugeot 208, markanın pazar stratejisine uygun olarak tasarım detaylarıyla yüksek kalite algısı sunuyor.

B segmentinin en önemli oyuncularından olan yeni Peugeot 208, Peugeot ürün gamını bu kadar başarılı kılan; kendine özgü tasarım, yenilikçi çözüm ve teknolojilerle birlikte iddialı tasarım kavramlarını bünyesinde barındırıyor.

Öte yandan Peugeot Cycles da elektrikli gelecek konusundaki vizyonunda önemli bir rol üstleniyor. LU01 modeli dışında Peugeot Design Lab tarafından tasarlanan ve markanın geleneksel tasarımıyla yenilikçi elektrikli teknolojiyi bir arada sunarak geçmişle geleceği harmanlayan e-Legend (eLC01) modelinin yanı sıra yenilikçi bir katlama sistemi ve elektrikli motoruyla son adım mobilite çözümü için tasarlanan eF01 katlanan model elektrikli bisikletlerde Milano Tasarım Haftası ziyaretçileriyle bir araya gelecek.

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Anahtar Kelimeler:
Milano Tasarım Haftası otomotiv Peugeot

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