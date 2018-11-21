FİNANS

Peugeot Cycles, Lifestyle giyim koleksiyonunu tanıttı

FİNANS HABERLERİ  | 21.11.2018 11:45 | Son Güncelleme

Peugeot, bisiklet tutkunları için Peugeot Design Lab tarafından tasarlanan yeni bir giyim koleksiyonunu satışa sunuyor

İSTANBUL (AA) - Peugeot Lifestyle koleksiyonu, Peugeot Cycles logosuna sahip yedi yeni giysi ile genişlemeye devam ediyor.

Peugeot'dan yapılan açıklamaya göre, Peugeot Lifestyle koleksiyonu, Peugeot Cycles logosuna sahip yedi yeni giysi ile genişlemeye devam ediyor. Köklü bir geçmişe sahip olan marka hayranları için iki adet kısa kollu yeni Legend tişört ile birlikte Peugeot'nun modern bisiklet meraklıları için teknik kumaşlardan üretilen, kısa kollu fermuarlı polo yaka tişörtü ve biri kısa kollu diğeri uzun kollu iki adet rahat tişört olmak üzere spor kıyafetler sunuluyor.

Peugeot Design Lab tasarımcıları koleksiyona hayat verirken 130 yılı aşkın Peugeot Cycles geçmişinden yararlandı. Siyah Legend tişörtün üzerindeki dinamik aslan 1885 yılından bu yana markayı sembolize eden logolara yeni bir yaklaşımı gözler önüne seriyor. Beyaz Legend tişört ve kolsuz dolgulu yeleği çevreleyen geniş yatay dama deseni Peugeot’nun köklü motorsporları geçmişini yansıtıyor.

Yeni kıyafetler Peugeot Lifestyle giyim koleksiyonlarını genişletiyor. Peugeot online mağazasında satışa sunulan koleksiyon ürünlerinin fiyatları vergiler dahil 20 ile 65 avro arasında değişiyor.

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