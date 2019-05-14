Peugeot Design Lab-Latitude 46 iş birliği

İSTANBUL (AA) - Peugeot Design Lab ve Latitude 46, Tofinou 9.7 yelkenli teknesinin tasarımı için güçlerini birleştirdi.

Peugeot'tan yapılan açıklamaya göre, Latitude 46 tersanesinin tasarım ofisi, Tofinou serisinin ruhunu koruyarak yeni yelkenlinin stilini modernize etmek ve canlandırmak için mimar Michele Molino ve Peugeot'yu iş birliğine davet etti.

Tofinou'nun karakteristik tasarım unsuru olarak zarif, şık ve klasik çizgiler dikkati çekerken tasarım; vernikli maun, paslanmaz çelik ve krom gibi kaliteli ve asil malzemelerle tamamlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Latitude 46 Tersanesi Direktörü Christian Iscovici teknenin temel tasarımını, kontrollü bir yönlendirme deneyimi vadeden daha güçlü ve daha geniş bir gövde tasarlayan mimar Michele Molino'ya teslim ettiklerini belirterek, "Yeni tasarım, kaptan köşkünü yeniden tasarlama imkanı tanıdı. Modern tasarımdan ödün vermeden ergonomiyi ve gemideki yaşam kalitesini artırmak üzere Peugeot Design Lab ile birlikte çalıştık." ifadelerini kullandı.