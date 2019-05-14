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Peugeot Design Lab-Latitude 46 iş birliği

FİNANS HABERLERİ  | 14.05.2019 12:52 | Son Güncelleme

Peugeot Design Lab ve Latitude 46, Tofinou 9.7 yelkenli teknesinin tasarımı için güçlerini bir araya getirdi - Latitude 46 Tersanesi Direktörü Christian Isacovici: - "Yeni tasarım, kaptan köşkünü yeniden tasarlama imkanı tanıdı. Modern tasarımdan ödün vermeden ergonomiyi ve gemideki yaşam kalitesini artırmak üzere Peugeot Design Lab ile birlikte çalıştık"

İSTANBUL (AA) - Peugeot Design Lab ve Latitude 46, Tofinou 9.7 yelkenli teknesinin tasarımı için güçlerini birleştirdi.

Peugeot'tan yapılan açıklamaya göre, Latitude 46 tersanesinin tasarım ofisi, Tofinou serisinin ruhunu koruyarak yeni yelkenlinin stilini modernize etmek ve canlandırmak için mimar Michele Molino ve Peugeot'yu iş birliğine davet etti.

Tofinou'nun karakteristik tasarım unsuru olarak zarif, şık ve klasik çizgiler dikkati çekerken tasarım; vernikli maun, paslanmaz çelik ve krom gibi kaliteli ve asil malzemelerle tamamlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Latitude 46 Tersanesi Direktörü Christian Iscovici teknenin temel tasarımını, kontrollü bir yönlendirme deneyimi vadeden daha güçlü ve daha geniş bir gövde tasarlayan mimar Michele Molino'ya teslim ettiklerini belirterek, "Yeni tasarım, kaptan köşkünü yeniden tasarlama imkanı tanıdı. Modern tasarımdan ödün vermeden ergonomiyi ve gemideki yaşam kalitesini artırmak üzere Peugeot Design Lab ile birlikte çalıştık." ifadelerini kullandı.

Verilen bilgiye göre, Latitude 46, marka ve endüstriyel tasarım uzmanlığı nedeniyle Peugeot Design Lab'i tercih etti. Stüdyonun tasarımcıları, 2017 yılında Sea Drive Concept'in kokpiti ve 2012 yılında da Concept Yacht (30 metrelik yelkenli tekne) çalışması olmak üzere daha önce yelken sektörüne yönelik benzersiz çalışmalar hayata geçirdiler.

- Peugeot Design Lab, Tofinou 9.7 yelkenli teknesinin kaptan köşkünü çiziyor

Peugeot tasarımcıları, akıcı çizgilere sahip, yalın ve çekici bir kaptan köşkü çizgisi hayata geçirdi. Sade ve zarif tasarımlı yüzeyler, keskin ve dinamik detaylarla yeni nesil bir ruh kazanıyor. Tofinou 9.7'deki yeni ekipmanlar, yönlendirme ergonomisi kadar teknedeki hareketlerin akıcılığını sağlamak için tasarıma entegre edildi.

Kokpit, dümen sahibine bakan ve su sıçramalarına karşı korunan 2 adet dokunmatik ekran tarafından domine ediliyor. Vinç de dahil olmak üzere tüm kontroller kullanıcının elinin altında bulunuyor. Siyah lake ve maun detaylarla süslenmiş kabinin tavan tasarımı şık ve modern bir görünüm sergiliyor. Geniş gövde sayesinde arka güverte geniş bir açıyla denize bakıyor.

İlk 2 Tofinou 9.7 yelkenli, haziran ayında La Rochelle'de sahiplerine teslim edilecek. Yeni tekneler; sabitlenebilen, dönebilen veya kaldırılabilen omurga sistemi sayesinde tüm su kütlelerine uyum sağlıyor.

Teknelerin ilk gösterimi, 18-23 Eylül'de La Rochelle'deki Grand Pavois Show'da gerçekleşecek. Tekneler daha sonra 7-15 Aralık'ta Paris Uluslararası Boat Show’da sergilenecek.

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Anahtar Kelimeler:
Christian Isacovic Latitude 46 Peugeot Design Lab

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