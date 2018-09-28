Peugeot marka elçisi ‘Aslan’ın minyatürünü satışa sunuyor

İSTANBUL (AA) - Peugeot, marka elçisi Aslan'ın masa boy minyatürünü online mağazası üzerinden satışa sunuyor.

Peugeot'dan yapılan açıklamaya göre, Peugeot, hayranlarına marka elçisi anıtsal heykelin masa boy minyatürü ile hitap ediyor. Koleksiyoncular krom kaplama metal heykel ile evlerini veya ofislerini süsleyebilecek. 28 cm uzunluğa, 10,5 cm yüksekliğe sahip kompakt boyutlarıyla raf veya masa üzerinde durabilen 'minyatür aslan' siyah bir kutu içerisinde 149 avro (KDV dahil) etiket fiyatıyla Peugeot’nun online yaşam tarzı mağazası üzerinden satışa sunulacak.

İlk olarak Mart 2018'de Cenevre Otomobil Fuarı’nda lanse edilen XXL Aslan replikasını Peugeot Tasarım Laboratuvarı ekibi yarattı. Akıcı hatlara sahip yontulmuş yüzeyiyle sanat eseri Peugeot'nun gururunu, gücünü ve mükemmelliğini sembolize ediyor. Heykel 1858'de oluşturulan ikonik logonun 160 yıllık varoluşunu kutluyor. Bir ok üzerinde yürüyen orijinal Aslan, marka tarafından üretilen Peugeot testere bıçaklarının esneklik, dişlerin gücü ve kesme hızı olmak üzere üç özelliğini sembolize ederken, ok hız kavramını yansıtıyor.

Masa boyutundaki "Aslan" heykeli, 4 Ekim'den itibaren 2018 Paris Otomobil Fuar’ında, Peugeot standındaki büyük kardeşinin yanındaki özel Peugeot Design Lab köşesinde görülebilecek.

