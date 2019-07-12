Peugeot, temmuz ayına özel ÖTV farkının yarısını karşılıyor

İSTANBUL (AA) - Peugeot Türkiye, temmuz ayına özel olarak ÖTV farkının yarısını karşılıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Peugeot Türkiye, benzersiz sürüş keyfine, eşsiz bir tasarıma ve geleceğin teknolojisine sahip binek modellerinde ve zor işlerin kolay yolunu sunan hafif ticari modellerinde ÖTV farkına destek kampanyasının yanı sıra rekabetçi finans kampanyaları ile dikkati çekiyor.

Peugeot 208, Peugeot SUV 2008, Peugeot 308, Peugeot 301, Peugeot RIFTER modellerinin satışında ÖTV farkının yarısı Peugeot veriyor.

Bu kapsamda, uluslararası 63 ödüle sahip, yeni nesil Peugeot i-Cockpit ve EAT8 8 ileri tam otomatik şanzıman ile üst düzey teknoloji ve benzersiz sürüş keyfi sunan Peugeot SUV 3008’in yanı sıra performansı ve dış tasarımı ile "boyut atlatan" Peugeot SUV 5008 modellerinde 60 bin TL için 12 ay yüzde 0,99 faizli kredi kampanyası sunuluyor.

EAT6 6 ileri tam otomatik şanzıman, Mirror Screen ve cam tavanlı Peugeot 208, 36 bin TL için 12 ay yüzde 0,99 faizli kredi kampanyası ile satılıyor.