FİNANS

Peugeot, Yeni 508 SW’u tanıttı

FİNANS HABERLERİ  | 30.05.2019 13:41 | Son Güncelleme

Yeni Peugeot 508 Sedan'ın başarılı tanıtım ve satışa sunulma sürecinin ardından Peugeot, 26 Mayıs ile 1 Eylül 2019 tarihleri arasında öncelikli Avrupa pazarlarında SW versiyonunu tanıtacak ve satışa sunacak

İSTANBUL(AA) - Yeni Peugeot 508 Sedan'ın başarılı tanıtım ve satışa sunulma sürecinin ardından Peugeot, 26 Mayıs ile 1 Eylül 2019 tarihleri arasında öncelikli Avrupa pazarlarında SW versiyonunu tanıtacak ve satışa sunacak.

Peugeot'tan yapılan açıklamaya göre İlhamını “Shooting Brake” tasarım yaklaşımından alan yeni Peugeot 508 SW, son derece rekabetçi D segmenti station wagon pazarının kurallarını yeniden yazıyor. Sedan versiyondan transfer edilen çerçevesiz camların ve kapıların katkısıyla ortaya çıkan zarif ve atletik görünümüyle yeni Peugeot 508 SW heyecan uyandıran çarpıcı bir görünüm sergiliyor.

Geniş yaşam alanı ve fonksiyonel bagajıyla yeni Peugeot 508 SW, atletik zarafetini pratik bir yapıyla birlikte sunuyor. Yeni Peugeot 508 SW, mükemmel direksiyon ve süspansiyon sistemiyle, markanın DNA’sına da sadık kalarak üstün sürüş özellikleri sergiliyor.

Yeni Peugeot 508 SW, sunduğu son nesil Peugeot i-Cockpit ile ileri teknoloji, çekici ve son derece zarif bir deneyim vaat ediyor. En güncel sürüş destek sistemleriyle donatılan yeni Peugeot 508 SW böylece yeni EuroNCAP gereksinimlerini karşılıyor ve yüksek güvenlik seviyesiyle dikkat çekiyor. Versiyona bağlı olarak sunulan Gece Görüş Sistemi (kendi segmentinde rakipsiz) ve Şerit Takip Sistemi ile birlikte çalışan Adaptif Hız Sabitleme Sistemi, otonom sürüşe giden yolda önemli bir adım oluşturuyor.

Yeni Peugeot 508 SW yeni nesil PureTech ve BlueHDi (büyük oranda SCR teknolojisi ile donatılan) motorlarla yollara çıkıyor. İki adet 1,6 litre hacimli benzinli dışında 1,5 litre ve 2,0 litre olmak üzere dört farklı dizel versiyon sunuluyor. Benzinli cephesinde başlangıç versiyonu PureTech 180 S&S EAT8 iken bir üst basamakta PureTech 225 S&S EAT8 yer alıyor. Dizel cephesinde ise BlueHDi 130 S&S 6 ileri manuel, BlueHDi 130 S&S EAT8, BlueHDi 160 S&S EAT8 ve BlueHDi 180 S&S EAT8 devreye giriyor.

Tüm bu motorlar Ocak 2020’den itibaren geçerli olacak olan Euro6.d normunu ve buna hazırlık niteliği taşıyan Euro6.d-temp normunu karşılıyor. Gerçek yaşamdaki tüketim değerlerini yansıtan WLTP prosedürlerine uygun olarak belirlenen değerlere göre bu motorlar sınıfının en düşük karbondioksit emisyonu değerleriyle dikkat çekiyor.

Sessiz ve sakin bir elektrikli sürüş deneyimi vaat eden yeni 508 Sedan ve SW'un 225 HP şarj edilebilir hibrit benzinli versiyonu ülkeye bağlı olarak 7 Haziran 2019'dan itibaren sipariş edilebilecek.

'FETÖ üyesi' denerek gözaltına alınmıştı! NASA çalışanı serbest bırakıldı'FETÖ üyesi' denerek gözaltına alınmıştı! NASA çalışanı serbest bırakıldı
Sabiha Gökçen Havalimanı 'Müşteri Markası' seçildiSabiha Gökçen Havalimanı 'Müşteri Markası' seçildi
Prof. Dr. Emre Alkin: Türkiye ‘kimseye güvenemiyoruz artık’ diyebilmeliProf. Dr. Emre Alkin: Türkiye ‘kimseye güvenemiyoruz artık’ diyebilmeli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Peugeot 508 SEDAN

En Çok Okunan Haberler

Ankara'da bir ilk! Otobüslerde yeni dönem

Ankara'da bir ilk! Otobüslerde yeni dönem

ABD'den yeni S-400 tehdidi!

ABD'den yeni S-400 tehdidi!

Akaryakıt fiyatlarında indirim

Akaryakıt fiyatlarında indirim

Bayram öncesi son uyarı!

Bayram öncesi son uyarı!

O ücretler belli oldu!

O ücretler belli oldu!

Sürücülerin korkulu rüyası sona eriyor!

Sürücülerin korkulu rüyası sona eriyor!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

KAP-Kaynak Tekniği'nin Lincoln Electric'e satış sözleşmesi imzalandı

KAP-Kaynak Tekniği'nin Lincoln Electric'e satış sözleşmesi imzalandı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Vatandaş tepkili! Ücretli mi olacak?

Vatandaş tepkili! Ücretli mi olacak?

TCDD'den ilaçlama uyarısı

TCDD'den ilaçlama uyarısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bayramda 6 milyar TL'lik tatil yapılacak

Bayramda 6 milyar TL'lik tatil yapılacak

Sabiha Gökçen Havalimanı 'Müşteri Markası' seçildi

Sabiha Gökçen Havalimanı 'Müşteri Markası' seçildi

Büyüme rakamları yarın açıklanacak

Büyüme rakamları yarın açıklanacak

Prof. Dr. Emre Alkin: Türkiye ‘kimseye güvenemiyoruz artık’ diyebilmeli

Prof. Dr. Emre Alkin: Türkiye ‘kimseye güvenemiyoruz artık’ diyebilmeli

Hububatçılardan Latin Amerika'ya ihracat atağı

Hububatçılardan Latin Amerika'ya ihracat atağı

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.