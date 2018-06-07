Peugeot, yeni 508 SW'yi tanıtıyor

İSTANBUL (AA) - Peugeot, 508 Sedan modelini müşterilerinin karşısına çıkarmasının ardından ,sadece birkaç ay sonra, yeni Peugeot 508 SW'yi lanse ediyor. Peugeot'dan yapılan açıklamaya göre, Yeni Peugeot 508 SW, son derece rekabetçi D segment pazarının tasarım anlayışını yeniden şekillendiriyor ve Shooting Brake dünyasından esintilerle pazara yeni bir soluk getiriyor.Yeni Peugeot 508 SW sportif şıklık ve pratiklik arasında mükemmel bir denge kurarken geniş bir yaşama alanı ve erişimi kolay bir bagaj sunuyor. En güncel Peugeot i-Cockpit® nesli ile modern çağın gereklerini yerine getiren yeni Peugeot 508 SW dar dönüş çapıyla şehir içindeki dar alanlarda rahat bir sürüş sunuyor. Yeni Peugeot 508 SW, markanın en güncel DNA özellikleriyle üstün sürüş özellikleri vaat ediyor. Her bir ayrıntısı büyük bir titizlikle ele alınan iç mekanıyla benzersiz bir sürüş deneyimi vaat eden yeni Peugeot 508 SW 2018 Paris Otomobil Fuarı’nda lanse edildikten sonra Ocak 2019 itibariyle Avrupa genelinde ve yılın ikinci yarısından itibaren diğer pazarlarda da satışa çıkarılacak.

Avrupa D Segmenti 1.400.000 aracı temsil ediyor. Son 10 yılda yeni segmentlerde ve özellikle SUV gövde tipinde yaşanan artışa rağmen station wagon araçlar hala bu segmentte önemli bir paya sahip. Avrupa'da satılan her üç D segment araçtan biri bir station wagon. Geçmiş yıllarda olduğu gibi günümüzde de bu segmentte geniş yaşama alanı ve büyük ve kullanışlı bir bagaj tercih önceliğinde olmaya devam ediyor. Son yıllarda tüketici beklentilerine uygun olarak tasarım anlamında daha çekici ve dinamik ürünler ön plana çıkıyor. Peugeot, Yeni 508 SW modelini geliştirirken markanın güncel DNA'sını kullanarak arzu nesnesi bir tasarım hayata geçirdi.Peugeot 508 Sedan gövde tipiyle aşağı yukarı aynı yüksekliğe ve akıcı çizgilere sahip olan Peugeot 508 SW, 1,42 metrelik yüksekliğiyle yerini aldığı nesilden 6 cm daha alçak.Sedan gövde tipinden sadece 3 cm uzun olan yeni Peugeot 508 SW 4,78 metre uzunluğu ile yerini aldığı nesilden 5 cm daha kısa. Aracın ön bölümü, agresif tasarım detaylarıyla dikkat çekiyor.