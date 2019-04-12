Peugeot'da, Fiks Menü Paketleri avantajlı fiyatlarla sunuluyor

İSTANBUL (AA) - Peugeot'da, tüm modellerde geçerli Fiks Menü Paketleri avantajlı fiyatlar ile Peugeot kullanıcılarına sunuluyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 13 Nisan ve 29 Haziran tarihleri arasında devam edecek olan Peugeot Bakım ve Onarım Kampanyası kapsamında Fiks Menü Paketlerinde yüzde 20 indirim ve Peugeot 3+Fiks Menü Paketlerinde yüzde 30 indirim müşterileri bekliyor.

Ayrıca bu kampanyaya ek olarak, Michelin veya Continental lastik alışverişlerinde 150 lira değerinde indirim kuponu tüm Peugeot kullanıcılarına sunuluyor.

Peugeot'da, uzman ve eğitimli personel ile Peugeot marka araçların bakım ve onarım hizmetleri en iyi şekilde uygulanıyor. Peugeot'da kaliteli ve üstün servis hizmetlerinin yanı sıra ücretsiz teşhis ve fiyatlandırma yapılarak özel avantajlar da mevcut.

13 Nisan - 29 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek Peugeot Bakım Kampanyasına dahil olan Peugeot Yetkili Satıcısına uğrayarak Peugeot Fiks Menülerde yüzde 20 indirimden veya Peugeot 3+ Fiks Menülerde yüzde 30 indirimden faydalanabiliyor.

Bu kapsamda 4 adet Michelin veya Continental lastik alımında bir sonraki bakımda kullanılacak 150 lira indirim kuponu Peugeot kullanıcıları için çok cazip bir teklif olarak yer alıyor.

