Peugeot'dan nisan kampanyası

İSTANBUL (AA) - Peugeot, binek modellerinde 75 bin liraya varan yüzde 0,85 faizli kredi ve hafif ticari modellerinde 50 bin liraya varan faizsiz kredi seçeneklerini nisan ayında müşterilerine sunuyor.

Peugeot'dan yapılan açıklamaya göre, Peugeot Türkiye sürüş keyfine, eşsiz tasarıma ve geleceğin teknolojisine sahip binek modellerinde 75 bin liraya varan yüzde 0,85 faizli kredi ve hafif ticari modellerinde 50 bin liraya varan yüzde 0 faizli kredi seçenekleriyle müşterilerine Nisan ayına özel fırsatlar sunuyor.

Ayrıca Yeni Peugeot RIFTER modeli de lansman koşulları ile güçlü SUV görünümüne ve rakipsiz ürün özelliklerine sahip olmak isteyen tüm Peugeot severleri Peugeot Yetkili Satıcılarına bekliyor.

Uluslararası 62 ödüle sahip, şık ve farklı tasarımıyla üst düzey teknoloji ve benzersiz sürüş keyfi sunan Peugeot SUV 3008’in yanı sıra performansı ve dış tasarımı ile “boyut atlatan” Peugeot SUV 5008 modellerinde ÖTV indirimine ek 75 bin lira için 12 ay yüzde 0,85 faizli kredi kampanyası mevcut.