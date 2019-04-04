FİNANS

Peugeot'dan nisan kampanyası

FİNANS HABERLERİ  | 04.04.2019 13:05 | Son Güncelleme

Peugeot, nisan ayında müşterilerine binek modellerinde 75 bin liraya varan yüzde 0,85 faizli kredi ve hafif ticari modellerinde 50 bin liraya varan faizsiz kredi seçeneği sunuyor

İSTANBUL (AA) - Peugeot, binek modellerinde 75 bin liraya varan yüzde 0,85 faizli kredi ve hafif ticari modellerinde 50 bin liraya varan faizsiz kredi seçeneklerini nisan ayında müşterilerine sunuyor.

Peugeot'dan yapılan açıklamaya göre, Peugeot Türkiye sürüş keyfine, eşsiz tasarıma ve geleceğin teknolojisine sahip binek modellerinde 75 bin liraya varan yüzde 0,85 faizli kredi ve hafif ticari modellerinde 50 bin liraya varan yüzde 0 faizli kredi seçenekleriyle müşterilerine Nisan ayına özel fırsatlar sunuyor.

Ayrıca Yeni Peugeot RIFTER modeli de lansman koşulları ile güçlü SUV görünümüne ve rakipsiz ürün özelliklerine sahip olmak isteyen tüm Peugeot severleri Peugeot Yetkili Satıcılarına bekliyor.

Uluslararası 62 ödüle sahip, şık ve farklı tasarımıyla üst düzey teknoloji ve benzersiz sürüş keyfi sunan Peugeot SUV 3008’in yanı sıra performansı ve dış tasarımı ile “boyut atlatan” Peugeot SUV 5008 modellerinde ÖTV indirimine ek 75 bin lira için 12 ay yüzde 0,85 faizli kredi kampanyası mevcut.

Ödüllü PureTech Turbo motorlu Peugeot 208, güçlü SUV görünümü ile sağlamlığı ve ileri teknolojiyi bir araya getiren Peugeot SUV 2008, ve Peugeot i-Cockpit ile benzersiz sürüş keyfi sunan Peugeot 308 modellerinde ÖTV indirimine ek 36 bin lira için 12 ay yüzde 0,85 faizli kredi kampanyası ile müşterilerinin karşısında.

Peugeot 301, ÖTV indirimine ek 24 bin lira için 15 ay yüzde 0 faizli kredi kampanyası ile müşterilere sunuluyor. Üstelik Active 1.2 Puretech 82 HP versiyonu 8 bin lira hurda indirimi ile 72 bin lira fırsat fiyatı ile satışa sunuluyor.

Güçlü SUV görünümü ve ürün özellikleri ile segmentinde kuralları değiştiren yeni Peugeot RIFTER, ÖTV indirimine ek 50 bin lira için 12 ay yüzde 0 faizli kredi kampanyası, çok özel lansman fırsatları ve KOBİ’lere özel koşullar ile satışta.

Geniş ve konforlu yaşam alanıyla günlük kullanımları keyfe dönüştüren yeni Peugeot Partner Van, vergi indirimine ek 40 bin lira için 18 ay yüzde 0 faizli kredi kampanyası ve özel KOBİ fırsatları ile satışa sunuluyor.

Diğer Hafif Ticari Araç modellerinde ise 2019 Model yılı için vergi indirimine ek 40 bin liraya kadar 18 ay yüzde 0 faizli kredi kampanyası söz konusu.

Bir simbiyotik ilişki! 161 ülke katılıyorBir simbiyotik ilişki! 161 ülke katılıyor
ISTAC, TÜRKİNŞA işbirliği ile müteahhitleri tahkimin avantajlarında buluşturacakISTAC, TÜRKİNŞA işbirliği ile müteahhitleri tahkimin avantajlarında buluşturacak
Bebek ve çocuklara özel zeytinyağı üretildiBebek ve çocuklara özel zeytinyağı üretildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Peugeot

En Çok Okunan Haberler

İstanbul seçim sonuçlarında son durum ne?

İstanbul seçim sonuçlarında son durum ne?

YSK Başkanı Güven'den yeni açıklama!

YSK Başkanı Güven'den yeni açıklama!

Merkez Bankası'ndan yeni hamle

Merkez Bankası'ndan yeni hamle

İBB başkanı açıkladı! 15 gün ücretsiz olacak

İBB başkanı açıkladı! 15 gün ücretsiz olacak

Bakan açıkladı! Rekor kırıldı

Bakan açıkladı! Rekor kırıldı

Çalışanlar dikkat! Bunu yapan tazminatsız kovulur

Çalışanlar dikkat! Bunu yapan tazminatsız kovulur

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Dolarda dalgalanma!

Dolarda dalgalanma!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Binlerce EYT'li akın etti! İstanbul'daki mitingde önemli mesajlar

Binlerce EYT'li akın etti! İstanbul'daki mitingde önemli mesajlar

Economist'ten kritik Türkiye yazısı!

Economist'ten kritik Türkiye yazısı!

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ISTAC, TÜRKİNŞA işbirliği ile müteahhitleri tahkimin avantajlarında buluşturacak

ISTAC, TÜRKİNŞA işbirliği ile müteahhitleri tahkimin avantajlarında buluşturacak

Bebek ve çocuklara özel zeytinyağı üretildi

Bebek ve çocuklara özel zeytinyağı üretildi

Trafiğe kaydı yapılan araç sayısı Şubat’ta yüzde 48.8 azaldı

Trafiğe kaydı yapılan araç sayısı Şubat’ta yüzde 48.8 azaldı

THY Genel Müdürü Ekşi'den, TAV CEO'su Şener'e veda ziyareti

THY Genel Müdürü Ekşi'den, TAV CEO'su Şener'e veda ziyareti

Prof. Dr. Sinan Alçın: Fiyat kontrolleri enflasyonu 2 puan düşük gösterdi

Prof. Dr. Sinan Alçın: Fiyat kontrolleri enflasyonu 2 puan düşük gösterdi

Prof. Dr. Emre Alkin: Kalıcı tedbirler alalım ki enflasyon kontrolden çıkmasın 

Prof. Dr. Emre Alkin: Kalıcı tedbirler alalım ki enflasyon kontrolden çıkmasın 

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.