FİNANS

Peugeot'dan ÖTV değerlendirmesi

FİNANS HABERLERİ  | 24.09.2018 20:18 | Son Güncelleme

Peugeot Otomotiv Pazarlama AŞ Genel Müdürü İbrahim Anaç: - "Otomotiv sektöründe son dönemde yaşanan daralmanın etkilerini hafifletebilmek adına beklenen aksiyonlardan birisi olan ÖTV matrah düzenlenmesini çok olumlu karşıladık"

İSTANBUL (AA) - Peugeot Otomotiv Pazarlama AŞ Genel Müdürü İbrahim Anaç, "Otomotiv sektöründe son dönemde yaşanan daralmanın etkilerini hafifletebilmek adına beklenen aksiyonlardan birisi olan ÖTV matrah düzenlenmesini çok olumlu karşıladık." ifadelerini kullandı.

Peugeot Genel Müdürü İbrahim Anaç, yaptığı yazılı açıklamayla ÖTV matrah düzenlemesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Otomotiv sektöründe son dönemde yaşanan daralmanın etkilerini hafifletebilmek adına beklenen aksiyonlardan birisi olan ÖTV matrah düzenlenmesini çok olumlu karşıladıklarını belirten Anaç, şunları kaydetti:

"Belirlenen yeni ÖTV matrahları tavsiye edilen anahtar teslim fiyatlarına yüzde 3 ile yüzde 6 aralığında bir indirim olarak yansıyacaktır. Peugeot Türkiye olarak, ÖTV düzenlemesinin getirdiği fiyat indirimine ek kampanyalarımızla tüketicilerimize kaçırılmayacak fırsatlar sunuyoruz.

Bu düzenlemenin toplam otomotiv pazarını da olumlu yönde etkileyeceğini düşünüyoruz. Tüketicilerin otomobil sahibi olmalarını kolaylaştıracak her türlü düzenleme, ÖTV matrahlarının yaratacağı olumlu havayı daha da artıracaktır. Bu doğrultuda hurda teşviğinin de bu son düzenlemeye paralel olarak tekrar gözden geçirilmesini bekliyoruz."

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ÖTV matrah düzenlemesi Peugeot Otomotiv Pazarlama AŞ Genel Müdürü İbrahim Anaç

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