FİNANS

Peugeot'dan temmuza özel kampanya

FİNANS HABERLERİ  | 11.07.2018 10:21 | Son Güncelleme

Peugeot Türkiye, 10 bin TL'ye varan takas indirim fırsatları ve 10 bin liraya ulaşan hurda teşvik seçeneğinin yanı sıra faizsiz kredi ya da bin 137 TL'den başlayan taksit seçeneği sunuyor

İSTANBUL (AA) - Peugeot Türkiye, temmuz ayına özel, hurda teşvik seçeneği ve takas indiriminin yanı sıra özel faizsiz kampanya başlattı.

Şirketin açıklamasına göre, Peugeot Türkiye, farklı tasarımı, teknolojik özellikleri ve ödüllü motoru ile üstün sürüş konforu sunan geniş ürün gamındaki modellerini, 10 bin TL'ye varan takas indirim fırsatları ve 10 bin liraya ulaşan hurda teşvik seçeneğinin yanı sıra faizsiz kredi seçeneği ya da bin 137 TL'den başlayan taksitlerle satışa sunuyor.

Yeni SUV Peugeot 3008, 10 bin TL'ye varan hurda indirimine ek olarak 10 bin TL'ye varan takas desteği ve faizsiz kredi seçeneği veya 2 bin 43 TL'den başlayan taksitlerle sunuluyor.
SUV Peugeot 2008, 8 bin TL'ye varan hurda indirimine ek olarak 3 bin 500 TL yaz fırsatı ve ayda bin 771 TL'den başlayan taksitlerle müşterilerini bekliyor.

Yeni SUV Peugeot 5008, 9 bin TL'ye varan yaz fırsatı, faizsiz veya 2 bin 43 TL'den başlayan taksitlerle satılıyor. Partner Tepee, 10 bin TL'ye varan hurda indirimine ek olarak 40 bin TL'ye kadar kredi seçeneği veya faizsiz avantajı ile sunuluyor.

Peugeot 208, 10 bin TL'ye varan Hurda indirimine ek olarak 7 bin TL yaz fırsatı ve ayda bin 137 TL'den başlayan taksitlerle, Peugeot 301, 66 bin 900 TL'den başlayan fiyatının yanı sıra ayda bin 137 TL'den başlayan taksitlerle müşterilerini bekliyor.

Yeni Peugeot 308 130 HP EAT6 Tam Otomatik versiyonlar, 114 bin TL'den başlayan fiyatının yanı sıra ayda 2 bin 125 TL'den başlayan taksitlerle satışa sunuluyor.

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